Sixt profitiert von der Expansion & Kostenloses Ticket zur größten Finanzmesse Deutschlands

Das US-Geschäft rentiert sich mittlerweile mehr als das im deutschen Heimatland.



Nordamerika wird mit mittlerweile 99 Stationen das Hauptgeschäft des Autovermieters Sixt. Im Jahr 2022 war es dem Konzern möglich, einen Umsatz von 908 Millionen Euro im US-Geschäft zu erzielen. Das macht einen Anstieg von 55% aus und bildet ein Drittel des Gesamtumsatzes ab. Mit 34 Milliarden Euro ist das US-Geschäft so groß wie alle anderen Märkte zusammen. Sixt ist mit 3% Marktanteil trotzdem hinter den Branchengrößen Hertz und Avis. Durch den Ausbau des Geschäfts an den wichtigsten Flughäfen soll ein Zuwachs des Marktanteils gesichert werden. Vor allem Premiummodelle deutscher Hersteller sind bei den Amerikanischen Kunden besonders beliebt. Wie auch der Konkurrenz gelang es auch Sixt sich schnell von den Corona-Jahren zu erholen. Somit war es dem Konzern möglich insgesamt einen Umsatz von drei Milliarden Euro zu erzielen. Mit 550 Millionen Euro konnte der Gewinn vor Steuern ein Rekordniveau aufzeigen. Aufgrund der Tatsache, dass die Dividende in den Jahren 2020 und 2021 ausfiel, gab es neben der regulären Zahlung von 4,13€ pro Vorzugsaktie eine Sonderdividende von zwei Euro.









