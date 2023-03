Weinfelden (ots) -Im August 2023 werden erstmals 13 UCI Weltmeisterschaften in einer Veranstaltung gebündelt. Lidl unterstützt dieses Grossevent der Union Cycliste Internationale.Vom 3. bis 13. August finden die UCI Radsport Weltmeisterschaften in Glasgow und in ganz Schottland statt. Es wird eines der grössten Radsport-Events der Geschichte und vereint zum ersten Mal 13 bestehende UCI Weltmeisterschaften in einem Grossereignis.Vor diesem Hintergrund sind die UCI Radsport Weltmeisterschaften und Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa, eine Partnerschaft eingegangen: Als Official Fresh Food Partner unterstützt Lidl alle 13 UCI Weltmeisterschaften der Veranstaltung und möchte die Bedeutung von Bewegung und einer bewussten Ernährung für einen gesunden Lebensstil hervorheben. Als Einzelhändler ermöglicht Lidl seinen Kunden verantwortungsvolle Kaufentscheidungen und bietet allen einen Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln in bester Qualität zum besten Preis. Das macht Lidl zu einem zuverlässigen Partner für seine Kunden beim täglichen Einkauf.Internationale Aufstellung und ein internationales EventAls Unternehmen der Schwarz Gruppe ist Lidl mit über 12.000 Filialen in 31 Ländern in Europa und den USA international vertreten. Das passt perfekt zur Internationalität und Vielfalt der UCI Radsport-Weltmeisterschaften: Über 6.000 Profi- und Hobbyfahrer aus mehr als 120 Ländern werden in den 13 UCI Weltmeisterschaft gegeneinander antreten. So wie Lidl-Produkte für jeden zugänglich sind, ist Radfahren ein Sport für jedermann und für alle geeignet, die im Alltag aktiver sein wollen.Lidl Sprecher Jeroen Bal, Bereichsvorstand Kunde sagt: "Wir freuen uns sehr, an einer so innovativen und einzigartigen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Die Fresh Food Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Lidl, durch bewusstere und gesündere Lebensmittel zu einem gesunden und aktiven Lebensstil beizutragen. Bei diesem besonderen globalen Event freuen wir uns darauf, mit den UCI Radsport Weltmeisterschaften 2023 zusammenzuarbeiten und gemeinsam Menschen für mehr Vitalität und Sport im Alltag zu begeistern."Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100903752