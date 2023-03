NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA BEFINDEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Vancouver, Kanada, - 2. März , 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) (das "Unternehmen" oder "Torq " - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/) freut sich, eine Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") mit einem Gesamterlös von mindestens 4,0 Millionen C$ und bis zu etwa 6,26 Millionen C$ bekannt zu geben, bestehend aus mindestens 6.666.700 und bis zu 10.434.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit. In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen einen Vertrag mit Paradigm Capital Inc. (der "Vermittler") abgeschlossen, um als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines zu bildenden Vermittler-Konsortiums zu agieren.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie von Torq. Jeder ganze Stammaktien-Warrant kann ab dem Abschlussdatum drei Jahre lang zu einem Ausübungspreis von 0,80 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration der unternehmenseigenen Projekte Santa Cecilia und Margarita sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet werden, wie jeweils im Offenlegungsdokument beschrieben.

Die Anteile werden in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten (die "LIFE-Befreiung") gemäß Teil 5A von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) zum Verkauf angeboten. Das Unternehmen hat bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz (mit Ausnahme von Quebec) ein Angebotsdokument auf Formular 45-106F19 (das "Offenlegungsdokument") eingereicht. Da das Angebot gemäß der LIFE-Befreiung durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Zu diesem Angebot gibt es ein Angebotsdokument, das unter dem Profil des Emittenten auf www.sedar.com und unter www.torqresources.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 10. März 2023 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegt den behördlichen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Notierung der im Rahmen des Angebots ausgegebenen und emittierbaren Stammaktien an der TSX Venture Exchange.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den USA nur nach Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder in Übereinstimmung mit den Anforderungen einer anwendbaren Befreiung davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch solide Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Vorausschauende Informationen Vorsichtige Erklärung

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf den Abschluss des Angebots und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse beziehen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen. Im Jahresbericht von Torq, der am 21. November 2022 unter www.sedar.com veröffentlicht wurde, werden weitere Risiken und Ungewissheiten in diesem Geschäft offengelegt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

