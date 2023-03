EQS-Ad-hoc: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vorläufiges Ergebnis

GRENKE investiert in Ausbau der Digitalisierung, legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor und veröffentlicht Ausblick 2023



02.03.2023 / 17:09 CET/CEST

GRENKE investiert in Ausbau der Digitalisierung, legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor und veröffentlicht Ausblick 2023 Neues Digitalisierungsprogramm "Digital Excellence" umfasst in den nächsten drei Jahren zusätzliche Investitionen in Höhe von 45 bis 50 Mio. Euro

End-to-End-Digitalisierung im Kerngeschäft Leasing wird zum Treiber für Schnelligkeit, Effizienz und Wachstum

Vorläufige Zahlen 2022: Konzernergebnis am oberen Ende der Prognosespanne mit 84,2 Mio. Euro (2021: 95,2 Mio. Euro bzw. 72,2 Mio. Euro ohne Veräußerungsgewinn viafintech)

Ausblick 2023: Leasingneugeschäft zwischen 2,6 und 2,8 Mrd. Euro; Konzernergebnis zwischen 80 und 90 Mio. Euro inkl. der ersten Investitionstranche von 15 Mio. Euro Baden-Baden, den 2. März 2023: GRENKE, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, startet ab sofort das Digitalisierungsprogramm "Digital Excellence". Um die erfolgreiche internationale Wachstums- und Expansionsstrategie fortzusetzen, wird das Unternehmen in den nächsten drei Jahren zusätzlich insgesamt 45 bis 50 Mio. Euro in die digitale Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette in über 30 Ländern investieren. Insbesondere in den zukünftigen Kernmärkten Australien, Kanada und den USA werden die noch jungen GRENKE Tochtergesellschaften von Beginn an mit modernster Infrastruktur ausgestattet, um das überproportionale Wachstumspotenzial bestmöglich erschließen zu können. Grundlage des Digitalisierungsprogramms - und mit einem Drittel der Investitionen die größte Einzelmaßnahme - ist die Transformation in die Cloud-Technologie. Die übrigen Investitionsmittel verteilen sich auf die darauf aufbauende Automatisierung aller Kernprozesse für das Leasinggeschäft. Schätzungsweise 15 Mio. Euro werden im laufenden Geschäftsjahr als zusätzlicher Aufwand anfallen. GRENKE legte heute auch vorläufige, nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Das Konzernergebnis beträgt 84,2 Mio. Euro (2021: 95,2 Mio. Euro) und liegt damit am oberen Ende der Prognose von 75 bis 85 Mio. Euro. Auf dieser Basis werden Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie vorschlagen (2021: 0,51 Euro). Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von 25 Prozent und läge somit im Rahmen der Dividendenpolitik des Konzerns. GRENKE prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 ein Leasingneugeschäft zwischen 2,6 und 2,8 Mrd. Euro und zielt auf ein Konzernergebnis von 80 bis 90 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand unverändert ein Leasingneugeschäft von 3,4 Mrd. Euro. Durch die Umsetzung des Digitalisierungsprogramms in den kommenden Jahren wird das angestrebte Konzernergebnis 2024 bei ca. 120 Mio. Euro liegen, statt wie bisher prognostiziert bei 140 Mio. Euro. Bereits im Geschäftsjahr 2025 soll der Break-even-Punkt erreicht werden, sodass die Effizienzsteigerung in den Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen erstmalig die Kosten der IT-Investitionen übersteigt. Vorläufige, nicht testierte Konzernzahlen 2022 im Überblick nach IFRS (in Mio. Euro) 2022 2021 2022 vs. 2021

(? in %) Gewinn- und Verlust-Rechnung 01.01. - 31.12. Zinsergebnis 344,5 366,8 -6,1 Schadensabwicklung u. Risikovorsorge 120,4 142,8 -15,7 Zinsergebnis nach Schadensabwicklung u. Risikovorsorge 224,1 224,0 0,0 Operative Erträge insgesamt 385,7 374,0 3,1 Personalaufwand 149,1 127,5 16,9 Beratungs- und Prüfungsaufwand 22,2 38,3 -42,0 Sonstiger Aufwand und Abschreibungen 116,4 75,7 53,8 Operatives Ergebnis 98,0 132,5 -26,0 Konzernergebnis vor Steuern 111,0 123,5 -10,1 Konzernergebnis 84,2 95,2 -11,6 Ergebnis je Aktie in Euro 1,75 1,94 -9,8 Bilanz zum Stichtag 31.12. Vermögenswerte Zahlungsmittel 448,8 853,1 -47,4 Leasingforderungen 5.243,9 5.119,0 2,4 Immaterielle Vermögenswerte 51,5 60,3 -14,6 Sonstige Vermögenswerte 668,5 628,5 6,4 Summe Vermögenswerte 6.412,7 6.660,9 -3,7 Schulden Finanzschulden 4.794,7 5.077,2 -5,6 Sonstige Verbindlichkeiten 285,8 314,7 -9,2 Summe Eigenkapital 1.332,2 1.269,0 5,0 Summe aus Schulden und Eigenkapital 6.412,7 6.660,9 -3,7 Eigenkapitalquote in Prozent 20,8 19,1 1,7 pp.

Kapitalflussrechnung 01.01. - 31.12. Zahlungen Leasingnehmer 2.319,5 2.329,2 -0,4 Rückzahlungen Refinanzierungen (ohne Einlagengeschäft) 2.065,3 1.328,5 55,5 Zugang neue Refinanzierungen (ohne Einlagengeschäft) 1.984,5 656,3 202,3

Die Geschäftsjahreszahlen 2022 in dieser Mitteilung sind vorläufig und nicht testiert. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 ist am 16. März 2023. Der Geschäftsbericht wird unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen abrufbar sein. Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt Pressekontakt Anke Linnartz Stefan Wichmann Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Telefon: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



