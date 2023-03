SARNIA, Ontario, March 02, 2023("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schweren Rohölen und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, hat seine Partnerschaft mit Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) bekanntgegeben, um ein Versuchsprogramm auf dem Brightlands Chemelot Campus in Geleen, Niederlande, durchzuführen, das zum Ziel hat, seine chemische Recyclingplattform der nächsten Generation zu optimieren und den Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung zu beschleunigen.



Aduro unterstützt CHILL im Rahmen einer Platin-Partnerschaft finanziell und erhält im Gegenzug Zugang zu qualifizierten Forschern, Spezialausrüstung für Tests und Datenanalysen sowie zusätzliche Dienstleistungen, darunter Zugang zu Partnerveranstaltungen und Öffentlichkeitskampagnen von CHILL.

"Das Engagement von Aduro im Bereich des chemischen Recyclings und sein Fachwissen auf dem Gebiet der nachhaltigen Chemie stehen im Einklang mit unserer Aufgabe, Innovation und Wachstum auf dem Brightlands Chemelot Campus zu fördern. Wir freuen uns sehr, sie als unseren Platin-Partner begrüßen zu dürfen", sagte Jorgo Merchiers, Business Developer of Materials Lab bei CHILL.

Im Rahmen des Programms "Community for Development" wird CHILL gezielte Experimente zum Hydrochemolytic-Prozess für das Kunststoff-Upcycling (HPU) durchführen. Das Engagement bietet Aduro die Gelegenheit, an mehreren Projekten mit definiertem Umfang zu arbeiten, die die Skalierung der Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens beschleunigen. Diese Projekte ergänzen die Skalierungs- und Forschungsaktivitäten, die derzeit von Aduro durchgeführt werden, einschließlich der Inbetriebnahme und des Betriebs des Hydrochemolytic-Kunststoffdurchflussreaktors im Pilotmaßstab ("R2 Plastic") und der an der Western University durchgeführten Arbeiten zu verschiedenen Verunreinigungen in Kunststoffrohstoffen. Das gesamte geistige Eigentum, das aus den bei CHILL durchgeführten Projekten hervorgeht, verbleibt im Besitz von Aduro Energy Inc., der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens.

"Die Partnerschaft mit CHILL bietet Aduro eine außergewöhnliche Gelegenheit, mit Experten auf dem Gebiet der Chemie und Materialwissenschaft zusammenzuarbeiten. Durch die Nutzung der umfangreichen Ressourcen von CHILL kann Aduro die Entwicklung bahnbrechender chemischer Recyclinglösungen beschleunigen, die eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für alle spielen werden", so Gene Cammack, COO von Aduro.

"Aduro hat hinsichtlich seiner Zusammenarbeit mit dem Brightlands Chemelot Campus einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist die Unterstützung der Brightlands-Community von entscheidender Bedeutung, um unsere Marke als herausragenden Akteur in der chemischen Recyclingindustrie in Europa und weltweit zu etablieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Brightlands und CHILL bei der Verwirklichung unserer Vision der Kreislauffähigkeit von Kunststoffen zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.

Über Chemelot Innovation and Learning Labs BV

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) BV ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz auf dem Brightlands Chemelot Campus in Geleen, Niederlande. CHILL entstand aus der Zusammenarbeit zwischen den Gründungsmitgliedern SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd University of Applied Sciences und der Universität Maastricht. CHILL bietet ein innovatives Lern-, Arbeits- und Forschungsumfeld, in dem Unternehmen und Wissenseinrichtungen zusammenarbeiten können, um neues Wissen und neue Produkte zu entwickeln. CHILL stellt sicher, dass der Sektor mit genügend hochqualifizierten Fachkräften versorgt wird, was dazu beiträgt, die Bedeutung der modernen Chemie und ihre Rolle in einer nachhaltigen Gesellschaft hervorzuheben.

Über den Brightlands Chemelot Campus

Der Brightlands Chemelot Campus ist Europas führender Standort für Unternehmen, Forschungs- und Wissensinstitute im Bereich Chemie und Werkstoffe in Geleen, Niederlande, mit Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg in nächster Nähe. Neben der Spitzenforschung und -entwicklung in den Bereichen Hochleistungswerkstoffe, nachhaltige Verfahren und biomedizinische Lösungen umfasst das Portfolio von Brightlands auch die gezielte Unterstützung von branchenspezifischen Start-up-Unternehmen. Der F&E-Campus gilt als die Nummer eins in Europa für nachhaltige Innovationen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der minderwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Chemelot Innovation & Learning Labs

Jorgo Merchiers, PhD

Business Developer Materials Lab

Jorgo.Merchiers@chillabs.nl



Brightlands Chemelot Campus

Lucie Wenmakers,

Business Development Manager

lucie.wenmakers@brightlands.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.