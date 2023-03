Der neue Standort des führenden Anbieters von Lieferkettenlösungen in der Innenstadt von Seoul wird eng mit den Logistikteams der Biowissenschaften weltweit zusammenarbeiten

Der globale Spediteur AIT Worldwide Logistics ist stolz darauf, mit der Eröffnung der Niederlassung in Seoul, dem ersten von mehreren geplanten AIT-Büros in Südkorea, sein Debüt in der zehntgrößtenVolkswirtschaft der Welt bekannt zu geben.

Laut Wilson Lee, Senior Vice President von AIT in Asien, baut die Ausweitung der Präsenz von AIT in Südkorea auf dem bereits bestehenden Ruf des Unternehmens für hervorragende pharmazeutische Transporte in diesem Land auf.

"Die strategische Entscheidung, Büros in Südkorea zu öffnen, ist die Krönung jahrelanger Erfahrung in der erfolgreichen Betreuung von AIT-Kunden aus dieser Region", sagte Lee. "Es ist auch eine natürliche Ergänzung für unsere weiteren Wachstumspläne, nicht nur auf dem Markt für Biowissenschaften, sondern auch in den Technologie- und Industriesektoren des Landes."

"Wir freuen uns, dieses Team willkommen zu heißen, da es zu unserer Vision beiträgt, der globale Logistikanbieter zu werden, der dafür respektiert wird, unseren Kunden in Asien und auf der ganzen Welt ein erstklassiges Erlebnis zu bieten", fügte er hinzu.

Die Büros im Herzen des Stadtzentrums von Seoul sind nur wenige Schritte vom U-Bahn- und Bussystem entfernt und bieten Speditionsdienstleistungen für Luft-, See- und Landfracht an, die in erster Linie die innerasiatischen und amerikanisch-koreanischen Handelswege unterstützen sollen.

Der County Director von AIT-Korea, Myung Kim, wies darauf hin, dass Südkorea dank seiner Verbindungen zu wichtigen Ländern und Städten auf der ganzen Welt über eine optimale Logistikinfrastruktur verfügt, um Kunden in einer Reihe von Branchen zu unterstützen.

"Wir befinden uns zwischen China und Japan und sind das Zentrum der Luft- und Seelogistik, die den asiatisch-pazifischen Raum sowie Eurasien und Amerika miteinander verbindet", sagte Kim.

Kim fügte hinzu, dass die Einrichtung plant, sich in Kürze sowohl nach ISO-9001 als auch nach der Guten Vertriebspraxis für Arzneimittel zertifizieren zu lassen und eine Lizenz für einen autorisierten Wirtschaftsvertrieb zu erhalten.

Der neue Standort in Seoul reiht sich ein in die mehr als ein Dutzend AIT-Büros in Asien und mehr als 100 weltweit.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

