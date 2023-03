Das auf intelligentes Energiemanagement spezialisierte Unternehmen Eaton kündigte heute an, dass seine Vehicle Group eine Reihe anpassbarer elektrischer Niederspannungs-Komponenten anbietet, die die wachsenden Anforderungen an die Energieversorgung und Steuerung von Off-Highway-Anwendungen, einschließlich der Bau- und Landwirtschaftsindustrie, erfüllen. Eatons Niederspannungs-Produktportfolio wird auf der Baumesse CONEXPO-CON/AGG vom 14. bis 18. März in Las Vegas zu sehen sein.

Eaton's eMobility business offers low-voltage power conversion, power distribution and protection and mobile wireless controls for construction and agriculture applications, including both internal combustion and electrified vehicles. (Graphic: Business Wire)

"Es gibt schrittweise Anforderungen zur Reduzierung von Stickoxiden und Partikeln im Nutzfahrzeugbereich und es wird erwartet, dass das Off-Highway-Segment in naher Zukunft ähnliche Vorschriften einhalten muss", sagte Craig Pytel, Produktmanager, Vehicle Controls and Wireless, eMobility-Geschäft von Eaton. "Die Hersteller sind bestrebt, alle Aspekte der Fahrzeuge zu elektrifizieren und befinden sich in verschiedenen Stadien der Technologiekurve. Die Niederspannungsprodukte von Eaton sind robust und widerstehen rauen Umgebungen, was sie ideal für Off-Highway-Anwendungen macht."

Das Bausegment kann auf elektrifizierte Fahrzeuge umsteigen, die Emissionen reduzieren

Eaton bietet zahlreiche Niederspannungsprodukte für den Baubereich an, die das Zusammenspiel kritischer Fahrzeugkomponenten ermöglichen, darunter Steuermodule, "intelligente" Schalter und Tastaturen, Multiplex- und Controller Area Network (CAN)-basierte Stromverteilungsmodule sowie herkömmliche Schutzschalter und Sicherungen.

Baumaschinen müssen manchmal in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, was eine Außenlüftung erforderlich macht, um die Entstehung schädlicher Emissionen zu verhindern. Um solche Arbeiten zu vereinfachen, suchen die Betreiber nach elektrifizierten Versionen kleinerer Geräte, die sicher in Innenräumen betrieben werden können.

Die Hersteller von Baumaschinen setzen zunehmend auf Systeme mit höherer Spannung, einschließlich 48-Volt-Systeme und mehr, um Geräte mit höherem Stromverbrauch zu betreiben. Auch wenn dies die Leistungsanforderungen erfüllt, besteht immer noch die Notwendigkeit, traditionelle Systeme mit niedrigeren Spannungen zu betreiben. Die DC-DC-Leistungswandler von Eaton können die Spannung je nach Bedarf reduzieren oder erhöhen. Die Geräte halten auch verschiedene Spannungsniveaus aufrecht, um Überlastungen oder Schäden zu vermeiden.

Umstellung der Agrarindustrie auf elektrische Komponenten

Die Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen folgen dem Beispiel der Nutzfahrzeugindustrie und ersetzen oder ergänzen bestehende Geräte. Landwirtschaftliche Geräte werden traditionell mit Hydraulik betrieben, die heute durch elektrifizierte Komponenten ersetzt werden kann. Damit entfällt das Risiko von Hydraulikleckagen, die den Boden verunreinigen und die Ernte vernichten können und teuer in der Reparatur sind.

Elektrischer 48-Volt-Katalysatorheizungsregler für präzise Nachbehandlungssteuerung

Das Steuergerät für luftgekühlte elektrische Katalysatorheizungen von Eaton, das Teil des breiteren 48-Volt-Bordnetzportfolios ist, enthält mehrere Technologien, die es Herstellern ermöglichen, 48-Volt-Architekturen in Fahrzeuge der nächsten Generation zu integrieren. Das Steuergerät steuert die Stromzufuhr zum Nachbehandlungsheizgerät und ist so konzipiert, dass es Befehle vom Nachbehandlungssystem empfängt und die Systemspannung kontrolliert. Das Steuergerät wurde entwickelt, um die Hersteller bei der Einhaltung der drohenden Emissionsvorschriften zu unterstützen.

