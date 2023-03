FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 16. März:





FREITAG, DEN 03. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (13.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, vorläufige Jahreszahlen

DEU: Nobilia, Jahreszahlen

DEU: Pkw-Neuzulassungen 02/23



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23

09:15 ESP: PMI Dienste 02/23

09:45 ITA: PMI Dienste 02/23

09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23

15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23



EUR: Fitch zu Serbien und der Slowakei

EUR: Moody's zu Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz EUR: S&P zu Polen



SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Wärmepumpen: Produktion, Außenhandel, Einsatz in Wohngebäuden und Fachkräfte, Jahre 2017-2022

09:00 DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellt neue Verkehrsprognose bis 2051 vor

09:30 DEU: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) stellt Reiseanalyse 2023 anlässlich der bevorstehenden Reisemesse ITB (7.-9.3.23) vor

DEU/USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus

MONTAG, DEN 06. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen

13:00 USA: Fastenal, Umsatz 02/23



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin

DIENSTAG, DEN 07. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall) 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pressecall) 07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel

10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen

10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim

11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz

13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01 und 02/23

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 02/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 02/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23

11:00 GRC: BIP Q4/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Leipzig

GBR: Die britische Regierung will ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen, London

MITTWOCH, DEN 08. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Swiss Steel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Pk online) 10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart

15:00 CHE: Logitech, Investorentag

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen

AUT: Andritz, Jahreszahlen

FRA: Thales, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Trucks Jahr 2022

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 EUR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23

14:30 USA: Handelsbilanz 01/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für Bäckerinnen und Bäcker

DONNERSTAG, DEN 09. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen06:45 CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert)07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall, 12.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert)07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert)07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)07:35 DEU: MLP, Jahreszahlen08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/23

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/23

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu wettbewerbsrechtlichen Nachprüfungen der EU-Kommission bei Unternehmen, Luxemburg

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn, Luxemburg

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (gdv) zur Lage der IT-Sicherheit in Handel & Logistik, Berlin

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Stockholm

FREITAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

07:00 FIN: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/23

08:00 GBR: BIP 01/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23



EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: S&P Ratingergebnis Ukraine, Portugal, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Serbien, Montenegro



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam

10:15 DEU: OVG verhandelt Streit um Lohn-Entschädigung wegen Corona-Quarantäne in der Fleischindustrie, Münster

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister (zweiter und letzter Tag), Stockholm

MONTAG, DEN 13. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

09:00 DEU: Porsche AG, Jahres-Pk



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Tod's, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn ISH Weltleitmesse für Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare Energien, Frankfurt/M. + 1100 Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2022 der Hansgrohe Group

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Interessenskonflikten bei Agarausgaben innerhalb der EU

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



DIENSTAG, DEN 14. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/23

07:00 DEU: Fraport Geschäftsbericht 2022

07:00 DEU: Teamviewer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.00 Pk)

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung, Basel



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 02/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/23

13:30 USA: Realeinkommen 02/23



MITTWOCH, DEN 15. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Bilanz-Pk, Bremen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

17:30 DEU: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design 22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/23

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 USA: Empire State Index 03/23

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 USA: NAHB-Index 03/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk zu den Marktdaten 2022 vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in Kooperation mit dem Verband des Deutschen Zweirandhandels (VDZ), Berlin

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt stellt seine Haushaltspläne vor, London

DONNERSTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Jahres-Pk, Friedrichhafen 18:00 ITA: Enel, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

DEU: Audi, Jahreszahlen

DEU: BMW, Investor Day

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

USA: FedEx, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Aufträge Kernrate Maschinenbau 01/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/23

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/23

13:30 USA: Wohnbaubeginne- und genehmigungen 02/23

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Wirecard-Prozess: Voraussichtlich Beginn der Zeugenvernehmungen, München

11:00 DEU: Pk Bundes- und Landesverband WindEnergie (BWE) zum Thema «Windstrom als Standortfaktor für die Industrie in Baden-Württemberg», Stuttgart BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi