Die Europäische Kommission hat Vorschläge dafür vorgelegt, die Führerscheinvorschriften zu aktualisieren. Es soll ein digitaler Führerschein eingeführt werden, der in der gesamten EU anerkannt wird. Die EU-Kommission will Fahranfänger in der Union besser auf den Straßenverkehr vorbereiten. Im Jahr 2022 kamen mehr als 20.000 Menschen bei Unfällen auf EU-Straßen ums Leben. Bis 2050 verfolgt die EU das Ziel, keine Todesfälle mehr durch Verkehrsunfälle verzeichnen zu ...

