InvestCloud, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation in der Finanzbranche mit einem betreuten Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar, hat heute die Veröffentlichung von InvestCloud White FMB+, der nächsten Evolutionsstufe von InvestCloud White, angekündigt. Das neue Produktangebot umfasst integrierte Front-, Middle- und Back-Office-Lösungen von InvestCloud sowie einfache Multi-Channel-Vermögensverwaltungsdienste, die Beratern und anderen Vermögensverwaltern umfassende Tools zur Verfügung stellen.

Mit der Front-to-Back-Lösung setzt InvestCloud seine Investitionen fort, die Vermögensverwaltungskunden dabei unterstützen sollen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Komplexität des Tagesgeschäfts zu reduzieren. FMB+ umfasst die besten Anwendungen von InvestCloud für Kundenkommunikation, Planung, Handel und Rechnungswesen sowie Business Process Outsourcing (BPO). Das BPO-Zentrum von InvestCloud befindet sich in Carlsbad, Kalifornien, und wird derzeit von Kunden wie z. B. William Blair für sein SYSTM-Angebot genutzt.

Mark Trousdale, Chief Marketing Officer von InvestCloud, über das neue White FMB+ Angebot: "Aufgrund des Misserfolges bestehender Akteure auf diesem Markt bietet sich eine enorme Chance, den Kunden der Vermögensverwaltung hohe Effizienzgewinne zu bieten. Viele haben behauptet, eine integrierte Plattform anzubieten, aber in Wirklichkeit haben sie keine einzelne Plattform. Ihre Lösungen sind vielmehr über zahlreiche Plattformen verstreut, und jede Client-Implementierung ist eine andere Version, d. h. es existieren viele Verzweigungen mit unterschiedlichem Code das ist der Gipfel der Ineffizienz. Aus diesem Grund dauern Implementierungen dieser Plattformen oft 3-4 Jahre und weisen eine hohe Misserfolgsquote auf."

Yaela Shamberg, Mitbegründerin und Chief Product Officer, Digital Wealth, von InvestCloud, erklärte: "Wir freuen uns, dieses wichtige Angebot auf den Markt bringen zu können. Die meisten Marktteilnehmer haben immer noch mit den alten Problemen der Hardcodierung zu kämpfen, die diese Branche plagen. Für die Kunden bedeutet das, dass sie eine zusammengeschusterte, schwer zu pflegende Version ihres Codes erhalten." Shamberg weiter: "Wir sind stolz darauf, dass White FMB+ diese Normen außer Kraft setzt und zeigt, was die Power der echten Digitalisierung zu bieten hat. Unsere einheitliche, durchgängige Plattform deckt die Technologie- und Serviceanforderungen mit einem cloudnativen, programmierfreien Ansatz ab, der Personalisierung und Effizienz in großem Maßstab ermöglicht."

Über InvestCloud

Das globale Unternehmen InvestCloud hat sich auf digitale Plattformen spezialisiert, die die Entwicklung von in die Cloud vorintegrierten Finanzlösungen ermöglichen. Das Unternehmen bietet On-Demand-Kundenerfahrungen und intuitive Betriebslösungen mit einer ständig wachsenden Suite modularer Apps, die leistungsstarke Produkte in den Bereichen Kommunikation (Kundenportale, Beraterportale, Mobilität und mehr), Planung (zielbasiert, Cashflow, digitale Beratung, Vorschläge und mehr), Einkaufen und Verkaufen (digitaler Marktplatz für Finanzprodukte) sowie in der App-Bibliothek (IBOR, ABOR, Performance und mehr) hervorbringen. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit, darunter New York, London, Genf, Singapur, Tokio und Sydney. InvestCloud betreut Vermögenswerte in Höhe von Billionen US-Dollar für Hunderte von Kunden von den größten Banken der Welt bis hin zu Vermögensverwaltern, Anlageverwaltern und Vermögensdienstleistern.

Zu den Kunden von InvestCloud zählen heute über 150 Anlageverwalter, mehr als 400 Vermögensverwalter und über 140.000 individuelle Finanzberater. Allein in Nordamerika arbeiten acht der zehn größten US-Banken und sieben der zehn größten US-Sponsoren von Managed Accounts mit InvestCloud.

Weitere Informationen finden Sie unter InvestCloud.com.

