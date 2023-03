Tagesausblick für 03.03.: DAX kann anfänglichen Dämpfer ausbügeln. Aixtron, Beiersdorf und Lufthansa im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

An den Aktienmärkten stellen die Schwankungen das Nervenkostüm der Investoren auf eine harte Probe. Im Vorfeld der Inflationszahlen aus der Eurozone hielten sich die Anleger heute zurück und drückten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zum Handelsauftakt deutlich nach unten. Angesichts der in den vergangenen Tagen veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien war es keine große Überraschung, dass die Inflationsrate für die gesamte Eurozone gegenüber dem Vormonat schließlich nur marginal auf 8,5 Prozent sank. Die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Dennoch schafften es die drei Aktienbarometer, sich aus der Verlustzone zu arbeiten und mit einem kleinen Gewinn aus den Handel zu gehen. Labil bleibt die Lage dennoch.

Die heute veröffentlichten Daten waren Wasser auf die Mühlen der Zinsfalken und sorgten dafür, dass die Renditen 10jähriger Staatspapiere in Europa und den USA weiter zulegten. Bei den Edelmetallen und Öl blieben derweil größere Reaktionen aus. Der Preis für die Feinunze Gold und den Barrel Brent Crude Oil bewegten sich im Bereich des gestrigen Schlussstands.

Unternehmen im Fokus

Aixtron kassierte nach dem Kurssprung in den zurückliegenden beiden Handelstagen heute einen Dämpfer und gab über sechs Prozent ab. Beiersdorf profitierte von positiven Analystenschätzung. Covestro und Kion meldeten jeweils einen Gewinnrückgang für 2022 und strichen die Dividende zusammen. Evonik erwartet für 2023 ein geringeres Wachstum. Merck hat die Prognose für 2022 am unteren Ende der Spanne erfüllt und plant eine Erhöhung der Dividende. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys stellt ein präklinisches Forschungsprogramm ein und fokusiert sich zunächst stärker auf aussichtsreichere und bereits in Phase III befindliche Studien. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Nagarro plant die Übernahme des IT- und SAP-Spezialisten MBIS in der Türkei. Bei den Investoren kam die Nachricht positiv an. Nordex hat einen weiteren Großauftrag aus Skandinavien eingefahren. Die Aktie verbuchte heute ein leichtes Minus.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten heute unter anderem Global Anti Virus Health Index und Global eSports & Gaming Index leichte Kursgewinne. Der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index büßte hingegen deutlich ein. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Lufthansa, Pearson Group und Ströer Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Aus Deutschland kommen Daten zu den Pkw-Neuzulassungen im Februar. Damit rücken die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Darüberhinaus meldet der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer VDMA Zahlen zum Auftragseingang im Januar. Dies könnte für Bewegung bei im Solactive Deutscher Maschinenbau Index enthaltenen Titel wie GEA Group, Krones und Jenoptik führen. Die Deutsche Börse überprüft ferner die Zusammensetzung der DAX®-Indizes. Verschiedene Experten rechnen damit, dass Jenoptik und SMA Solar Technology in den MDAX® aufsteigen könnten.

Wichtige Termine

China: Caixin PMI Services, Februar, endgültig

Deutschland: Außenhandel, Januar

Frankreich: Industrieproduktion, Januar

Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex, Februar, detailliert

Italien: BIP Q4/22 endgültig

Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex, Februar, detailliert

Großbritannien: S&P Global/CIPS Services Einkaufsmanagerindex, Februar, detailliert

Eurozone: Erzeugerpreise, Januar

Vereinigte Staaten: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Februar

Eröffnungsrede von Exekutivdirektor für Märkte bei der Bank of England, Hauser, bei einem Workshop über Marktstörungen bei der Global Markets Initiative in Chicago

Eröffnungsrede von FED-Präsident von Atlanta, Bostic, auf der Racial Inequality Conference

Rede von FED-Präsident von Richmond, Barkin, zum Thema: "What's Keeping Inflation Elevated?" beim Wirtschaftsgipfel 2023 in Stanford

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.400/15.470/15.540 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.110/15.150/15.210/15.250/15.300 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem kräftigen Abschlag und tauchte zeitweise bis auf 15.150 Punkte nach unten. Noch am Vormittag startete der Index jedoch mit der Erholung und schob sich zum Handelsschluss sogar über die Marke von 15.300 Punkte. Die Lage bleibt dennoch labil. Der Trend ist weiterhin abwärtsgerichtet. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben findet der Index bei 15.400 Punkten. Bis die Abwärtstrendlinie bei rund 15.470 Punkten nicht überwunden ist, muss mit weiteren Rücksetzern bis 15.210 oder gar 15.150 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2023 - 02.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:03.03.2018 - 02.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7K4 * 100,00%** 02.03.2026 Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***

*Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.03.2023; 17:50 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 21,50 15 14.286,913073 14.796,95587 Open End DAX® HC4J55 15,79 25 14.695,074648 15.000,732201 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.03.2023; 17:50 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,76 -15 16.325,205055 15.814,226137 Open End DAX® HC4J4X 14,73 -25 15.917,04348 15.611,436245 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.03.2023; 17:50 Uhr

