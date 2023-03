Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder das "Unternehmen"), ein internationales industrielles Golderzunternehmen, das ASMs (Handwerks- und Kleinbergleute) bedient, gab heute seine Gewinnprognose für das Jahr 2023 bekannt. Der Gesamtumsatz soll im Vergleich zum Umsatz von 2022 um 6,5 bis 20 auf 210 bis 235 Millionen USD (284 bis 318 Millionen CAD) ansteigen.

Der Nettogewinn wird Schätzungen zufolge 8,5 bis 11,5 Millionen USD (0,22 bis 0,30 USD pro Aktie) (0,30 bis 0,41 CAD pro Aktie) erreichen, und der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (vor Veränderungen der Posten des Umlaufvermögens) wird voraussichtlich zwischen 12,5 Millionen USD und 15,5 Millionen USD (0,33 bis 0,41 USD pro Aktie) (0,45 bis 0,55 CAD pro Aktie) betragen.

Die Umsatz- und Gewinnprognosen basieren auf einem geschätzten Goldpreis von 1.800 USD bis 1.900 USD pro Unze und verschiedenen anderen Produktionsannahmen, einschließlich der Erzgehalte.

Unser Team ist voll und ganz der Wertschöpfung für unsere Aktionäre verpflichtet, indem es gut geplante und risikoarme Expansionen durchführt und, wenn die Kriterien für das Kapitalmanagement erfüllt sind, die monatlichen Dividenden erhöht und Aktienrückkäufe durchführt, die Barrenditen erwirtschaften.

Jean Martineau, President und CEO, erklärte: "Die Dynacor Group hat sich der langfristigen Wertschöpfung für ihre Aktionäre verschrieben, obwohl wir uns den Herausforderungen des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds stellen müssen. Unser Team aus talentierten Fachleuten widmet sich der Förderung des Wachstums und der Umsetzung kosteneffizienter Maßnahmen, um die kontinuierliche Expansion unseres Golderzaufbereitungsgeschäfts für den Kleinbergbau (ASM) zu unterstützen. Mit dieser unerschütterlichen Verpflichtung zu Spitzenleistungen blicken wir weiterhin optimistisch in die Zukunft unseres Unternehmens und sind zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Chancen nutzen können."

Um diese Ziele zu erreichen, plant die Dynacor Group, im Jahr 2023 bis zu 7,0 Millionen USD in Sachanlagen in unserem Werk in Veta Dorada zu investieren, um zusätzliche Anlagen zur Effizienzsteigerung, eine Erhöhung der Kapazität der Absetzanlage und zusätzliche Fahrzeuge für unser Erzeinkaufsteam zu erwerben.

Überdies hat das Unternehmen ein Budget von ca. 1,0 Millionen USD für die Förderung weiterer Projekte in anderen Jurisdiktionen vorgesehen.

Dynacor wird das ganze Jahr über regelmäßig aktuelle Informationen veröffentlichen, um die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten und einzubinden. Die nächste aktualisierte Prognose wird mit unserem Bericht über die Quartalsergebnisse im Mai 2023 bereitgestellt.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Goldaufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines Goldprogramms PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt an unsere Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für das Gold aus PX IMPACT®. Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

Ausgegebene Aktien: 38.428.048

Website: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

