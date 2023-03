Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Huawei hat auf dem Bildungsforum, das Teil des MWC 2023 ist, eine intelligente Klassenzimmerlösung der nächsten Generation vorgestellt. Die Lösung nutzt WiFi 7 und modernste Geräte, um intelligente Unterrichtspraktiken durch modernste Cloud-Synergie zu ermöglichen. Auf diesem Forum schlug Huawei außerdem vor, integrative Bildungsressourcen zu implementieren, Forschungskapazitäten zu steigern und die Verwaltung durch szenarienübergreifende Bildungslösungen zu optimieren, um letztendlich die digitale Modernisierung der Bildungsbranche zu beschleunigen.In seiner Eröffnungsrede sagte Mark Yang, Direktor für die Bildungsbranche des globalen öffentlichen Sektors von Huawei: "Die IKT der nächsten Generation ist führend bei der digitalen Transformation der Bildung. Diversifizierte Lernkanäle, immersive Erfahrungen und universelles Lernen entwickeln sich als Trend. Huawei arbeitet mit Lösungspartnern zusammen, um Kunden dabei zu helfen, ein digitales Fundament zu erstellen, intelligente Campus und Klassenzimmer aufzubauen und pädagogische Lernaktivitäten zu digitalisieren. Gemeinsam fördern wir intelligente Umgebungen für experimentelles und interaktives szenariogestützes Lernen, um bessere Bildung und höhere Forschungsfähigkeiten zu erreichen".Nadim Abdulrahim, ein Branchenexperte von Huaweis globalen öffentlichen Sektor, gab die Markteinführung der Smart Classroom 2.0-Lösung bekannt und stellte die Bildungslösungen von Huawei für alle Szenarien vor. Laut Herrn Abdulrahim "integrieren die Bildungslösungen von Huawei IKT in pädagogische Szenarios. Huawei aktualisiert intelligente Klassenzimmer und ermöglicht ein konvergiertes Campus-Netzwerk auf der Basis von Huawei Wi-Fi 7, das mit einem umweltfreundlichen und energiesparenden, vollständig optischen Netzwerk verbunden ist, um eine diversifizierte intelligente Lehrumgebung zu schaffen. Dies wird den Pädagogen helfen, die Grenzen von Zeit und Raum zu überwinden und universelles Lernen für eine gleichberechtigte und integrative Bildung zu ermöglichen."Die Lösung Smart Classroom 2.0 bietet folgende Vorteile:- Zugangsterminals werden aktualisiert.- Wi-Fi 7 bietet eine Luftschnittstellenrate von 18,67 Gbit/s und sorgt so für reibungsloses Online-Lernen.- Intelligente und modernste Geräte verbinden Videoressourcen mit der Cloud-Plattform, um Funktionen wie Smart Attendance, Speech-to-Text Konversion in Echtzeit und Online-Video-Ressourcenmanagement bereitzustellen.- Die Lösung unterstützt Live-Streaming, automatisierte Aufzeichnung und Klassenanalyse und ermöglicht intelligentes Lernen mit modernster Cloud-Synergie.Huawei gewährleistet reibungslose intelligente Klassenzimmerdienste mit einem konvergierten Campus-Netzwerk und NREN. Diese schaffen eine leistungsstarke digitale Cloud-Basis. Huawei konzentriert sich auf intelligente Klassenzimmer, intelligente Campus sowie Forschungsinnovationen und entwickelt Bildungslösungen für Szenarien, um eine hochwertige Bildungsentwicklung voranzutreiben.Ana Margarita Reyes, Geschäftsführerin von Maiwei, dem Technologie- und Innovationsunternehmen von EXSUSA, Panama, sagte: "In Panama verhindert konventionelle IKT Smart Teaching. Zusammen mit Huawei bauen wir intelligente Campus mit NCE-Campus, einem Videospeicher- und Analysesystem und IdeaHub. Dies fördert ein effizientes, intelligentes Campus-Management und digitales Unterrichten, was zu einem besseren Lernerlebnis führt."Huawei hat mit mehr als 2800 Kunden aus Bildungsministerien, Hochschulen und Forschungsinstituten in 120 Ländern und Regionen zur Förderung intelligenter Bildung beigetragen. In Zukunft wird Huawei weiterhin innovative szenariobasierte Lösungen für die Bildungsbranche anbieten, die digitale Transformation beschleunigen und der Welt dabei helfen, innovative Talente zu fördern.hwebgcomms@huawei.comMedienanfragen:Medienanfragen richten Sie bitte an:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2012422/image_986294_75671207.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-smart-classroom-2-0-auf-der-mwc-2023-vor-301761201.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5454505