Andre Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/41BheHX Fünf absolute Top-Strategien und das Know-how erfahrener Börsenexperten in einem Wertpapier. Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Management erklärt, wie er trotz Inflationssorgen und Katerstimmung an den Börsen in der letzten Woche einen neuen Rekord aufgestellt hat. Noch schlägt sein Trading-System keinen Bärenmarkt-Alarm. Deshalb bleibt er trotz trüber Stimmung an den Märkten weiter auf der Long-Seite investiert. Wie sich Horsts Strategie im Vergleich mit großen Fonds und Indizes schlägt, und welche Trades sich für die kommenden Tage anbahnen: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen.