Die führende Nachhaltigkeits-Technologieplattform reiht sich in die Riege von OpenAI, NASA und anderen ein

Clarity AI wurde jetzt für die renommierte jährliche Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt (World's Most Innovative Companies) für 2023 nominiert.

In der diesjährigen Liste werden diejenigen Unternehmen besonders hervorgehoben, die in ihren jeweiligen Branchen führend und Wegbereiter für die Innovationen von morgen sind. Diese Unternehmen setzen mit einigen der größten Errungenschaften der modernen Welt neue Maßstäbe.

"Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, um Anlegern, Unternehmen und Verbrauchern dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu gestalten", sagte Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI. "Vielen Dank, Fast Company, für die Anerkennung der Fortschritte, die wir bei der sozialen und ökologischen Einflussnahme auf die Märkte machen. Ich könnte nicht stolzer auf das Team von Clarity AI und unsere bisherigen Erfolge sein."

Clarity AI wurde 2017 mit dem einen Ziel gegründet, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu bringen. 2022 weitete Clarity AI seine Angebotspalette an Nachhaltigkeitsprodukten auf den Consumer-Markt aus. Dazu ging das Unternehmen Partnerschaften mit führenden E-Commerce-Unternehmen und -Plattformen ein und schloss Verträge mit ihnen ab. Inzwischen haben mehr als 150 Millionen Kunden rund um den Globus die Möglichkeit, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit einzukaufen. Clarity AI hat außerdem seine strategischen Partnerschaften und seinen Kundenstamm innerhalb der globalen Investmentgemeinschaft erweitert und verwaltet nun über sein Kundennetzwerk ein Vermögen von mehr als 30 Billionen US-Dollar (etwa 30 der weltweit verwalteten Vermögenswerte).

Die Herausgeber und Redakteure von Fast Company haben die Unternehmen aufgespürt, die rund um den Globus die größten Innovationsfortschritte machen. Dazu bewertete das Redaktionsteam die Nominierungen, die im Rahmen seines offenen Bewerbungsverfahrens eingegangen waren.

Die Veröffentlichung "The World's Most Innovative Companies" ist das unverkennbare Markenzeichen von Fast Company und eine der jedes Jahr am sehnlichsten erwarteten redaktionellen Arbeiten des Unternehmens. Sie vermittelt aus erster Hand einen Eindruck von den inspirierenden und innovativen Anstrengungen von Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen.

"Wie seltsam und aufregend dieses Jahr doch war, in dem wir die innovativsten Unternehmen des Jahres ausgezeichnet haben. Auf der diesjährigen Liste stehen einige der wegweisendsten Pioniere, die unsere Welt tagtäglich verändern, von Traditionsunternehmen wie McDonald's bis hin zu Aufsteigern wie MrBeast und Institutionen wie der NASA. Jeder auf dieser Liste macht etwas gänzlich anderes, aber alle haben eines gemeinsam: Innovation", sagte Chefredakteur von Fast Company

Die Fast Company-Veröffentlichung Most Innovative Companies (März/April 2023) ist online hier abrufbar, aber auch in App-Form über iTunes und ab dem 14. März am Kiosk erhältlich. Der Hashtag lautet FCMostInnovative.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die mit Hilfe von maschinellem Lernen und Big Data umweltbezogene und soziale Einblicke für Investoren, Organisationen und Verbraucher bietet. Die Fähigkeiten von Clarity AI sind ein wichtiges Instrument zur Erstellung umfassender Nachhaltigkeitsanalysen für die Bereiche Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, elektronischer Handel mit Verbrauchern und aufsichtsrechtliches Meldewesen. Die Plattform von Clarity AI analysiert (Stand: Januar 2023) mehr als 70.000 Unternehmen, 360.000 Fonds, 198 Länder und 199 Kommunalverwaltungen. Diese umfassendste Datenabdeckung auf dem Markt entspricht der 13-fachen Datenmenge anderer führender Marktteilnehmer. Einer der Wege, auf denen Clarity AI seine Mission erfüllt, gesellschaftlichen Einfluss auf die Märkte zu nehmen, besteht in der Gewährleistung, dass das Unternehmen seine Fähigkeiten direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden einbringt, und zwar durch Kooperationen mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, an LSEG business, BNP Manaos, Allfunds und SimCorp. Darüber hinaus erreicht Clarity AI mit seinen Erkenntnissen zur Nachhaltigkeit mehr als 150 Millionen Verbraucher über mehr als 400.000 Händler auf der Klarna-Plattform. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Das Kundennetzwerk des Unternehmens verwaltet Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe und umfasst Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas. clarity.ai

Über Fast Company

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich vollständig der entscheidenden Schnittstelle zwischen Business, Innovation und Design verpflichtet hat. Das Unternehmen setzt sich dabei zusammen mit den einflussreichsten Führungskräften, Unternehmen und Denkern für die Zukunft ein. Fast Company hat seinen Sitz in New York City, wird zusammen mit unserer Schwesterpublikation Inc. von Mansueto Ventures LLC veröffentlicht und ist online unter www.fastcompany.com zu finden.

