Kleczew, Polen, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die größte Hybridfarm in Mittel- und Osteuropa wird in Polen gebaut, in dem eine Photovoltaik- und eine Windkraftanlage mit einer Gesamtkapazität von 205 MW kombiniert werden. Die jährliche Produktion wird mehr als 100.000 Haushalte mit Strom versorgen und die CO2-Emissionen um fast 160 Tonnen reduzieren. Um die technologische Infrastruktur des Werks zu entwickeln, wird Huawei 710 String-Wechselrichter und 23 Smart-Transformator-Stationen beliefern. Die Hybridfarm wird auf dem Gebiet des Bergbaus in der Woiwodschaft Wielkopolska gebaut.Kleczew Solar & Wind befindet sich auf dem Nachbergbau und wird einer der größten Parks für erneuerbare Energien in Mittel- und Osteuropa sein und das erste Projekt in Polen in solch großem Umfang, um Photovoltaik und Windtechnologien zu kombinieren. Die erste Bauphase umfasst den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 193 MWp und eines 12 MW-Windkraftwerks. Im Rahmen der Investition wird Huawei 23 intelligente Transformatorstationen und 710 Wechselrichter beliefern, eine der Schlüsselkomponenten des Photovoltaikanlagenwerks. Der geschätzte jährliche Energieertrag des Photovoltaikanlagenwerks beträgt etwa 222 GWh und etwa 47 GWh aus dem Windpark. Die Hybridfarm in Kleczew wird in der Lage sein, den Energiebedarf von mehr als 100.000 Haushalten zu decken.Huawei ist seit mehreren Jahren konsequent an der Entwicklung des modernen Energiesektors mit intelligenten Photovoltaik-Lösungen beteiligt. Ich freue mich sehr, dass unsere Technologien die grüne Transformation von Polen in Schlüsselprojekten wie dem Hybrid-Kraftwerk in Kleczew proaktiv unterstützen können. Dies ist eine sehr wichtige Investition auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung der polnischen Wirtschaft und zur Bereitstellung umweltfreundlicher, sauberer und kosteneffizienter Energie für die gesamte Gesellschaft. - sagt Ryszard Hordyński, Director of Strategy and Communications bei Huawei Poland.Der Investor von Kleczew Solar & Wind ist Lewandpol Group; der Vermögensverwalter ist Ergy, die Electrum Group ist für die allgemeine Auftragsvergabe und die Implementierung des aktiven und reaktiven Stromreglers Renedium verantwortlich.Dies ist ein strategisch wichtiges Projekt zur Dekarbonisierung der polnischen Wirtschaft. Lieferanten und Auftragnehmer, die an der Lieferkette beteiligt sind, wurden sorgfältig ausgewählt, um Effizienz und Zuverlässigkeit während und über die Bauzeit des Kraftwerks hinaus zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den besten Lieferanten zusammenarbeiten werden, darunter Huawei, das bereits auf dem polnischen Markt als zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Wechselrichtern bekannt ist. - sagte Marcin Kuprel, Geschäftsführer von Ergy.Huawei nutzt seine Vorteile in den Bereichen Digital- und Leistungselektronik und Innovationen bei der Integration seiner etablierten digitalen Technologien mit PV, Energiespeicherung, Cloud- und KI-Technologien. Es bietet intelligente PV+Speicherlösungen für drei Hauptszenarien in den Bereichen Stromerzeugung, -Übertragung, -Verteilung und -Verbrauch: Intelligente PV-Lösungen für Versorgungsunternehmen, intelligente PV-Lösungen für Unternehmen und Privatkunden und intelligente PV-Lösungen für Haushalte. Die Lösungen senken die Stromgestehungskosten (LCOE) von PV-Anlagen über die gesamte Lebensdauer und verbessern die Netzbildungsleistung, wodurch PV zu einer primären Energiequelle wird.Die Auswahl von Wechselrichtern und intelligenten Trafostationen durch unsere Geschäftspartner ist die beste Bestätigung für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Technologie. Die Investition in Kleczew Solar & Wind ist sowohl der Höhepunkt einer langjährigen, ganzheitlichen geschäftlichen Zusammenarbeit, als auch ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung von Hybridkraftwerken. Das Vertrauen der Geschäftspartner: Ergy, Electrum und Investor Lewandpol in unsere Produkte erfüllt uns mit Stolz und motiviert zur weiteren Arbeit im Namen der Entwicklung emissionsfreier Energiequellen. Es ist erwähnenswert, dass Huawei-Wechselrichter die ersten in Polen waren, die eine unbefristete obligatorische Zertifizierung für alle Photovoltaik-Wechselrichter erhielten. - fügt Pawel Strzalkowski, leitender Kundenbetreuer, Digital Power, Huawei Polen, hinzu.Der Photovoltaik-Teil des Kraftwerks Kleczew Solar & Wind wird unter Beteiligung von Electrum, Jinko Solar, Budmat und Tele-Fonika Kable gebaut.