Nach dem Reverse-Split hat die TUI-Aktie keinen guten Start in den März hingelegt. Die Kursverluste vom Monatsauftakt wurden am Donnerstag fortgesetzt, und eine neue Urlaubsumfrage wirft Zweifel auf, ob 2023 wirklich ein Top-Jahr für Reiseveranstalter wie TUI wird, wie kürzlich berichtet wurde. Der ADAC hat eine Studie durchgeführt, in der 5000 Leute befragt wurden - 32 Prozent haben im Vergleich zum Vorjahr ein gesteigertes Urlaubsbedürfnis. Etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...