Dank kontinuierlicher Innovationen, die die digitale Transformation der Biowissenschaften unterstützen, wurden bislang einmalige Meilensteine für die Branche erreicht

Das zu Dassault Systèmes gehörende Unternehmen Medidata ist für seine bahnbrechenden technologischen Innovationen im Bereich klinischer Studien bekannt und hat mittlerweile die Marke von 30.000 klinischen Studien und 9 Millionen Studienteilnehmern überschritten. Diese Meilensteine wurden in Zusammenarbeit mit über 2.100 Kunden und Partnern auf der ganzen Welt erreicht. Möglich machten dies die Plattform und die Life-Science-Lösungen von Medidata, die intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen fördern und gleichzeitig den Zugang zu Studien erleichtern.

"Als Patientenvertreterin und Studienteilnehmerin verstehe ich, wie wichtig diese Meilensteine sind", so Anne Marie Mercurio, Forschungsbefürworterin und Vorsitzende des Medidata Patient Insights Board. "Über die Zahlen und Daten hinaus trägt Medidatas kontinuierliches Engagement, die Patientenstimme in die Studiendesigns und -lösungen einfließen zu lassen, zudem dazu bei, eine bessere und inklusivere Erfahrung für alle Teilnehmer an klinischen Studien zu schaffen."

Medidata verfügt über die umfassendste und breiteste Plattform an zukunftsweisenden Programmen, darunter dezentralisierte klinische Studien, die Erhöhung der Diversität bei klinischen Studien und fortschrittliche KI-Lösungen für Studiendesign und -simulation, Standortauswahl und Synthetic Control Arms. Darüber hinaus schaffen die Technologien und Dienstleistungen von Medidata einen Mehrwert für die Kunden, indem sie dazu beitragen, kritische Meilensteine in der Entwicklung schneller zu erreichen, unter anderem durch eine durchschnittliche Zeitersparnis von einem Monat bei der Studienerstellung und zwei Monaten bei der Studiendurchführung.

Rose Kidd, President, Operations Delivery bei ICON, bemerkte: "Bei ICON spielt Technologie eine zentrale Rolle bei der effektiven und effizienten Erfüllung von Kundenbedürfnissen, sei es durch unsere eigenen Technologien oder durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Medidata. ICON verbindet eine lange Zusammenarbeit mit Medidata als erstem CRO-Partner. Wir sind stolz darauf, gemeinsam an der Realisierung branchenführender Lösungen zu arbeiten, die eine erstklassige Leistung in der klinischen Entwicklung ermöglichen."

Maribel Hernandez, Vice President, Clinical Operations Special Projects bei PTC Therapeutics, erklärte: "Klinische Studien im Bereich seltener Krankheiten gestalten sich komplex und sind unvorhersehbar. Seitdem wir 2016 Kunde von Medidata geworden sind, konnten wir von ihrer Erfahrung und ihrem Innovationsgeist profitieren und unsere Effizienz bei der Bereitstellung neuer Medikamente für bedürftige Patienten steigern."

Mike McDevitt, Senior Vice President, Biometrics bei Syneos Health, sagte: "Wir arbeiten bereits seit über 16 Jahren mit Medidata zusammen und das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Innovationen im Bereich der klinischen Studien hat es Syneos Health in dieser Zeit ermöglicht, unsere Kunden zu bedienen und die Entwicklung von Medikamenten und Geräten zu beschleunigen. Medidata hat innovative Beiträge im Bereich der Technologie und der klinischen Forschung geleistet, die in unserer Branche herausragend sind, und wir freuen uns, gemeinsam mit dem Unternehmen diese bedeutenden operativen Meilensteine zu feiern."

"Die Erreichung des Meilensteins von 30.000 durchgeführten Studien ist eine bemerkenswerte Leistung und ein Beweis für die harte Arbeit so vieler Menschen bei Medidata, die Studien unterstützen, Innovationen im Bereich der KI entwickeln und unsere Kunden betreuen, während sie die Patienten stets an die erste Stelle setzen", so Pascal Daloz, Medidata CEO. "Wir möchten uns bei den 9 Millionen Studienteilnehmern bedanken, die klinische Studien als Teil ihrer medizinischen Versorgung gewählt haben, und bei den Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, um einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit zu leisten ... und wir fangen gerade erst an!"

Durch die Nutzung dieses Umfangs an Studien, Patienten und Daten erzielt Medidata branchenweit unübertroffene Ergebnisse. Mit in über 140 Ländern durchgeführten Studien ist Medidata an nahezu 40 der von Unternehmen initiierten Studien weltweit beteiligt. Etwa 70 der neuen Medikamente, die 2022 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen werden, wurden mit Medidata-Software entwickelt. Und auf dem wichtigen Gebiet der Forschung zu seltenen Krankheiten hat Medidata über 2.000 Studien mit mehr als 320.000 Teilnehmern unterstützt.

Medidata ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, die dank ihrer 3DEXPERIENCE Plattform in der Lage ist, die digitale Transformation der Biowissenschaften im Zeitalter der personalisierten Medizin mit der ersten wissenschaftlichen und kommerziellen End-to-End-Plattform von der Forschung bis zur Kommerzialisierung anzuführen.

