Die Stadt Susono sowie Stanley Electric Co. Ltd, Kaga FEI Co. Ltd, NTT Communications Corporation und Dassault Systèmes K.K. gaben heute gemeinsam bekannt, dass derzeit vom 10. Februar bis zum 31. März auf einer öffentlichen Straße im japanischen Susono ein von den vier Unternehmen entwickeltes System getestet wird, das Autofahrer mit Hilfe einer intelligenten Straßenbeleuchtung vor transparentem ("schwarzem") Glatteis warnt. Ziel des Tests ist die Beurteilung der Effizienz des Systems zur Verhinderung von Unfällen, an denen in einem öffentlichen städtischen Bereich von Susono Autofahrer und Fußgänger beteiligt sind.

Für den Test wurde eine intelligente Straßenleuchte, die eine Leuchtwarnung ("Vorsicht Glatteis") auf die Fahrbahn projiziert, an einem Lichtmast installiert, der sich in Susono im Stadtteil Ishiwaki an der Yanagibata-Brücke befindet. Während des Tests werden Daten von einer Edge-KI-Kamera und von geeigneten Sensoren, die an der intelligenten Straßenleuchte befestigt sind, gesammelt und per Mobilfunk an ein Analysezentrum übertragen. Bei diesem Test wird auch die Anzahl glatteisbedingter Unfälle vor und nach dem Test miteinander verglichen. Außerdem werden die Anwohner befragt, um festzustellen, ob sich deren Wahrnehmung von Glatteisgefahren durch den Einsatz des Systems verändert hat.

Die Aufgabenverteilung der einzelnen Unternehmen ist wie folgt:

Stanley Electric:

Entwicklung, Herstellung und Lieferung von LED-Straßenleuchten und Projektionsanlagen für die optische Warnanzeige

Kaga FEI:

Bereitstellung von Edge-KI-Kameras und -Sensoren

Entwicklung eines eingebetteten KI-Systems

NTT Communications:

Implementierung der Mobilfunkkommunikation (IoT Connect Mobile TypeS 1

TypeS Bereitstellung einer Plattform zur Visualisierung und Speicherung der gesammelten Daten (Things Cloud®2

Dassault Systèmes:

Bereitstellung einer Plattform für virtuelle Zwillinge 3 (3DEXPERIENCE Plattform)

(3DEXPERIENCE Plattform) Erstellung virtueller Zwillinge, Datenvisualisierung und Szenarioanalyse ausgehend von System- und Felddaten

Erweist sich das System als absolut zuverlässig und effektiv, wird dessen Einsatz auf breiter Ebene in anderen Städten und Gemeinden gefördert. Zudem sollen derartige intelligente Straßenleuchten auch in Schwellenländern eingesetzt werden, in denen eine öffentliche Straßenbeleuchtung nicht üblich ist. Durch die Kombination der im System gesammelten Daten mit Wetterdaten und weiteren Daten wird es auch möglich sein, verbesserte Verkehrsinformationen mit Wetterbezug bereitzustellen. So können beispielsweise für Gebiete, in denen Schneefall erwartet wird, Stauprognosen erstellt werden, um die Verkehrsteilnehmer besser zu informieren und gleichzeitig die Straßen- und Verkehrsmanager in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Das Designbüro KOEL4 von NTT Com wird an dem Projekt beteiligt sein, um die Möglichkeiten für gewerbliche Anwendungen auszuloten. Man geht davon aus, dass das System in Geschäftsbereichen wie beispielsweise in Einkaufspassagen und anderen Einkaufszentren sowie für Park-PFI, eine öffentlich geförderte, privat finanzierte Initiative zur Pflege und Verwaltung städtischer Parks in Japan, eingesetzt werden kann.

Die Stadt Susono, die sich selbst als "Japans Stadt mit der größten Bürgernähe" bezeichnet, modernisiert auf aktive Weise ihre städtischen Gebiete, indem sie Fußgängerzonen mit universellem Design, fortschrittlicher Technologie und innovativer Datenanalyse baut. Ziel der Maßnahmen ist es, bis 2025 die Zahl der Verkehrstoten auf null und die Zahl der Verletzten auf unter 200 pro Jahr zu senken.

1 IoT Connect Mobile TypeS ist ein eSIM-basierter Mobilfunk-Datenkommunikationsdienst.

2 Things Cloudist eine IoT-Plattform, die Datenerfassungs-, Visualisierungs-, Analyse- und Managementfunktionen mittels vernetzter Sensoren und Geräte bündelt, die auf die spezifischen Unternehmensumgebungen zugeschnitten sind.

3 Ein virtueller Zwilling, der mehr als eine digitale Kopie der realen Welt ist, stellt die reale Welt dar und basiert auf mathematischen Modellen und wissenschaftlichen Grundlagen.

4 Das Designbüro KOEL wurde im April 2020 im Innovation Center von NTT Com gegründet, das sich mit der Gründung neuer Unternehmen beschäftigt.

Über Stanley Electric

Stanley Electric Co. Ltd. wurde 1920 als Hersteller und Anbieter von Glühlampen für Fahrzeuge und von weiteren Speziallampen gegründet. Heute ist das Unternehmen weltweit bekannt für seine Produkte, die es an führende Automobilhersteller liefert. 1976 stellte das Unternehmen die weltweit ersten im Handel erhältlichen Hochleistungs-LEDs her. Seitdem hat es zahlreiche Komponenten und weitere elektronische Produkte entwickelt, die zur Sicherheit und Energieeinsparung beitragen, unter anderem intelligente Straßenleuchten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.stanley.co.jp/

Über Kaga FEI

Kaga FEI Co. Ltd. ist ein Handelsunternehmen für Elektronikartikel, das elektronische Geräte für den Konsummarkt und die Industrie sowie Produkte für die Automobil-, AV-, Kommunikations- und Informationsverarbeitungsbranche vertreibt. Das Unternehmen und seine globalen Partner stellen in vielen Ländern der Erde auch technische Unterstützung und Lösungen bereit, die gewerbliche Produkte und Technologien sowie die Herstellung von Elektronikkomponenten miteinander kombinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.kagafei.com/jp/

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Schwierigkeiten und Risiken in ihren IT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie die fortschrittlichsten Rechenzentrumsanlagen der Welt mit einer Fläche von mehr als 500.000 qm abdecken. Als Hauptanbieter von unternehmensweiten Business Services und Lösungen des DOCOMO Konzerns generieren wir Wertschöpfung durch die Bereitstellung globaler Unterstützung für Umstrukturierungsmaßnahmen in Wirtschaft und Gesellschaft, neue Arbeitsweisen und die digitale Transformation in Städten und Gemeinden. Gemeinsam mit NTT Ltd., NTT Data und NTT DOCOMO bilden wir die NTT Group.

www.ntt.com Twitter@NTT Com Facebook@NTT Com

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Mit kooperativen, virtuellen 3D-Umgebungen unterstützen wir Unternehmen und Menschen bei der Entwicklung nachhaltiger Innovationen. Durch die Bereitstellung von "virtuellen Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion. Die 20.000 Mitarbeitenden von Dassault Systèmes schaffen Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.3ds.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006239/de/

Contacts:

Weitere Informationen

Susono

Geschäftlich: Abteilung Strategische Förderung

Tel. +81-55-995-1804; kikaku@city.susono.shizuoka.jp

Straßenverwaltung: Abteilung Baumanagement

Tel. +81-55-995-1855; kanri@city.susono.shizuoka.jp

Stanley Electric

Yokohama Technical Center, Abteilung für Beleuchtungsanwendungen

Tel. +81-45-910-6629

Kaga FEI

Partner Business Promotion Department

System Business Center, Abteilung für Lösungen

ml-snk_colbiz_pj@jp.kagafei.com

NTT Communications

Business Solution Division, Abteilung für Unternehmenslösungen

bbx-5bs3g@ntt.com

Dassault Systèmes

Marketingbeauftragter, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +81-3-4321-3506; japan.marketing@3ds.com