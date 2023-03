Biban, die größte Konferenz in Saudi-Arabien für Start-ups, KMU und Unternehmertum, findet vom 9. bis zum 13. März 2023 im Riyadh Front Exhibition Conference Center statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005518/de/

Biban 2023 will feature a diverse range of speakers, high-level talks and sessions throughout its five days (Graphic: AETOSWire)