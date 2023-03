FourQuest Energy Inc. hat das in Dubai, VAE, ansässige Privatunternehmen Caley Energy FZCO übernommen. Caley Energy FZCO wurde 2014 von Charlie Topp gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Spezialausrüstung und Personal für die wichtigsten Dienstleister der Prozess- und Pipeline-Industrie im gesamten Nahen Osten, in Afrika und der kaspischen Region.

"Angesichts des weiteren Ausbaus unserer Dienstleistungen in strategischen globalen Märkten freuen wir uns sehr über die Übernahme von Caley Energy FZCO", so Nik Grgic, President von FourQuest Energy Inc. "Da wir bereits zuvor in diesen Märkten tätig waren und dabei bereits mit vielen der gleichen Mitarbeiter gearbeitet haben, freuen wir uns, nun wieder unser erstklassiges Engineering und unsere branchenführende Arbeit vor Ort in der Öl-, Gas-, Petrochemie- und Energiebranche anbieten zu können."

Derek Grimley, Director von Caley Energy, der zum Regional Manager für die neu gegründete Region Naher Osten, Afrika und Kaspisches Meer von FourQuest Energy ernannt wurde, sagte: "Wir sind überaus stolz darauf, wieder zum Team von FourQuest Energy zu gehören. Unsere Mission in der Region wird darin bestehen, unseren Kunden eine technisch ausgereifte, kosteneffiziente Lösung zu bieten, die für die Kunden unserer Projekte einen Mehrwert darstellt."

Über FourQuest Energy

FourQuest Energy ist ein weltweit tätiges Energie- und Industriedienstleistungsunternehmen mit herausragender Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Anlagenwartung, Vorinbetriebnahme und Inbetriebnahme von Öl- und Gasanlagen, Raffinerien, petrochemischen Anlagen, Kraftwerken und anderen Industrieanlagen. Erfahren Sie mehr unter fourquest.com

