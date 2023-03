Eine von Alight durchgeführte Studie analysiert die Wahrnehmung der von Arbeitgebern in ganz Europa angebotenen Leistungen am Arbeitsplatz durch die Arbeitnehmer

Laut einem heute veröffentlichten Bericht von Alight, einem führenden Anbieter von Cloud-basierter Humankapitaltechnologie und -dienstleistungen, spielen Leistungen am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle bei der Anwerbung und Bindung von Talenten dennoch sehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer einen Wert in ihren bestehenden Leistungen, während Arbeitgeber diese im Allgemeinen überschätzen.

Der neue Bericht Workplace Benefits in a Changing World 2023 von Alight befragte 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 420 mittlere bis große Arbeitgeber in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich, um die Unterschiede zwischen den Prioritäten und Bedürfnissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Bezug auf Leistungen zu verstehen. Den Feststellungen zufolge glauben mehr als die Hälfte (58 %) der Unternehmen zu verstehen, welche Leistungen ihre Mitarbeiter wünschen, während nur 37 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, dass die Leistungsangebote ihres Arbeitgebers ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Darüber hinaus besteht mehr als die Hälfte (61 %) der Arbeitgeber darauf, dass ihre Leistungen über die lokalen Anforderungen hinausgehen, während etwas mehr als ein Drittel (34 %) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meinung ist, dass ihr Unternehmen wesentliche Leistungen bietet, die über das hinausgehen, was die lokale Gesetzgebung erfordert.

Eine Lücke in der Kommunikation und im Verständnis könnte ein Faktor sein, der die Kluft zwischen Arbeitgebern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verursacht. So glauben 61 der Arbeitgeber, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die verfügbaren Leistungen "sehr gut" verstehen, und 65 sind der Meinung, dass sie diese Leistungen klar kommuniziert haben, doch weniger als die Hälfte der Arbeitnehmer (48 %) stimmen dieser Einschätzung zu. Die Studie hat außerdem festgestellt, dass Omnichannel-Kommunikationslösungen, wie die Nutzung von SMS, Apps, Shared Hubs sowie automatisierte Werkzeuge wie Chatbots, ein effektiver Weg sein können, um mehr Transparenz zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Arbeitgebern zu schaffen. Fast die Hälfte (45 %) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist außerdem der Meinung, dass individuelle, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Beratungssitzungen eine weitere Methode zur Verbesserung der Kommunikation von Leistungen sind.

"Unternehmen müssen einen proaktiven Ansatz bei den Leistungen am Arbeitsplatz verfolgen, um die Kluft zwischen Arbeitgebern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu überbrücken. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter verfügt über einzigartige Bedürfnisse, Werte und Interessen, und der heutige Arbeitsplatz verändert sich ständig. Für Arbeitgeber ist es von entscheidender Bedeutung, Wege für innovative und zukunftssichere Strategien für Leistungen zu identifizieren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine integrierte, personalisierte und technologiegesteuerte Erfahrung zu stellen. Dies wird dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad und die Nutzung von Leistungsprogrammen zu verbessern, eine höhere Rentabilität für die Arbeitgeber zu erzielen, das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern und letztendlich dabei zu helfen, Talente jetzt und in Zukunft anzuwerben und zu halten", sagte Jan Pieter Janssen, Vice President of Business Development bei Alight.

Um mehr über den Workplace Benefits in a Changing World 2023-Bericht zu erfahren, laden Sie den 2023 Bericht hier herunter.

Über den Bericht

Der Workplace Benefits in a Changing World 2023-Bericht basiert auf zwei Umfragen, die durchgeführt wurden, um die Wahrnehmungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Arbeitgebern zu erfassen. Die Fragen in den Umfragen spiegelten sich gegenseitig wider. Eine davon befragte 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die zweite 420 Arbeitgeber. Beide wurden zwischen Juni und September 2022 in 6 Ländern Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt. Die Befragten arbeiteten in mittelgroßen und großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Über Alight Solutions

Alight ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter Humankapitaltechnologie und -dienstleistungen, der 36 Millionen Menschen und deren Angehörige zuversichtliche Entscheidungen über Gesundheit, Wohlstand und Wohlbefinden ermöglicht. Unsere Alight Worklife-Plattform kombiniert Daten und Analysen mit einer einfachen, nahtlosen Erfahrung. Unterstützt durch unsere globalen Fähigkeiten, verändert Alight Worklife die Erfahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Mit personalisierten, datengesteuerten Einblicken in die Bereiche Gesundheit, Vermögen, Gehalt und Wohlbefinden bietet Alight Menschen die Sicherheit besserer Ergebnisse und die Gewissheit, dass sie in den großen Momenten des Lebens und bei den wichtigsten Entscheidungen die Ruhe bewahren. Erfahren Sie, wie Alight das Wachstum von Unternehmen jeder Größe freisetzt unter alight.com.

