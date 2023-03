Everstream belegt Platz 3 in der Kategorie Datenwissenschaft für seine transformative Lösung für eine globale Lieferketten-Transparenz und Risk Intelligence

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Lieferkettenerkenntnisse und Risikoanalysen, wurde heute von Fast Company in seine renommierte jährliche Liste World's Most Innovative Companies für 2023 aufgenommen.

Die diesjährige Liste rückt die Unternehmen in den Mittelpunkt, die in ihren jeweiligen Branchen eine Vorreiterrolle einnehmen und den Weg für die Innovationen von morgen ebnen. Diese Unternehmen, darunter Everstream, setzen neue Maßstäbe mit einigen der wichtigsten Errungenschaften der modernen Welt. Everstream belegte den dritten Platz in der Kategorie Datenwissenschaft für seine Anwendung von KI und prädiktiver Analytik auf globale Lieferkettenrisiken. Everstreams umfangreicher proprietärer Datensatz hilft führenden Marken wie Google, Schneider Electric, Unilever und Campbell's, Risiken und Störungen zu bewältigen und mögliche Verbesserung bei Betriebsabläufen und Nachhaltigkeit innerhalb der Lieferkette zu erkennen.

"Wir sind hocherfreut und fühlen uns geehrt, in die Liste der innovativsten Unternehmen der Fast Company aufgenommen worden zu sein", so Julie Gerdeman, CEO bei Everstream. "Diese Anerkennung ist Ausdruck des Engagements und des Elans des gesamten Everstream-Teams, das unermüdlich daran gearbeitet hat, unseren innovativen Ansatz bei der Erfassung der Lieferkette und der prädiktiven Risikoanalyse voranzutreiben. Wir werden auch künftig den weltweiten Standard für Lieferketten setzen, indem wir beispiellose Transparenz, Erkenntnisse und Analysen liefern, die Branchenführern helfen, agilere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Lieferketten weltweit aufzubauen."

Zu den jüngsten Innovationen von Everstream zählt die Einführung von Everstream Discover, der einzigen mehrstufigen Lösung für die Transparenz der Lieferkette, die in ein durchgängiges Risikomanagementsystem integriert ist. Die tiefgreifenden Erkenntnisse und die unübertroffene Präzision von Discover unterstützen die erweiterten Nachhaltigkeitslösungen von Everstream bei der Aufdeckung von Wasser-, Wärme- und Rohstoffrisiken sowie Verletzungen von Menschenrecht wie Zwangs- und Kinderarbeit auf den unteren Ebenen der Lieferkette. Die Lösung folgt auf einen rekordverdächtigen Abschluss des Jahres 2022, in dem Everstream seine Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte und neue Kunden wie AB InBev, KIOXIA, Shaw Industries, Whirlpool und andere gewinnen konnte.

Fast Company-Redakteure und Autoren haben die Unternehmen identifiziert, die rund um den Globus die größten Fortschritte erzielt haben. Zudem werteten sie die Nominierungen aus, die in der Bewerbungsphase eingingen.

Die "World's Most Innovative Companies" ist das führende Franchise von Fast Company und eine seiner mit Spannung erwarteten redaktionellen Veröffentlichungen des Jahres. Sie gewährt einen Einblick in die inspirierenden und innovativen Bemühungen von Unternehmen aller Branchen aus erster Hand.

"Es war ein ungewöhnliches und aufregendes Jahr, in dem wir die innovativsten Unternehmen des Jahres gewürdigt haben", berichtet Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. "Die diesjährige Liste enthält einige der herausragendsten bahnbrechenden Pioniere, die unsere Welt tagtäglich verändern von Traditionsunternehmen wie McDonald's bis hin zu Startups wie MrBeast und Institutionen wie der NASA. Jedes Unternehmen auf dieser Liste macht etwas ganz, ganz anderes, und doch alle haben sie eines gemeinsam: Innovation."

Fast Company wird am 19. und 20. April seinen dritten jährlichen Most Innovative Companies Summit veranstalten. Das virtuelle Gipfeltreffen zelebriert die innovativsten Unternehmen der Wirtschaft und bietet Erkenntnisse zu den neuesten Wirtschaftstrends und die Voraussetzungen für Innovationen im Jahr 2023. Die Fast Company-Ausgabe mit Most Innovative Companies (März/April 2023) ist hier online, als App bei iTunes und ab dem 14. März am Kiosk erhältlich. Der Hashtag lautet FCMostInnovative.

Um mehr über Everstream zu erfahren, besuchen Sie https://www.everstream.ai/.

Über Everstream

Everstream Analytics setzt den Maßstab für die globale Lieferkette Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen immensen unternehmenseigenen Datenbestand liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, schärferen Analysen sowie präzisen Prognosen, die notwendig sind, um eine Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

Über Fast Company

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich ganz der wichtigen Schnittstelle zwischen Geschäft, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Vordenker der Zukunft der Wirtschaft zusammenführt. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird zusammen mit unserer Schwesterpublikation Inc. von Mansueto Ventures LLC herausgegeben. Sie ist online zu finden unter www.fastcompany.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

