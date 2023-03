I-PEX, ein Marktführer auf dem Gebiet der Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeits-Übertragungsstecker, und Teramount Ltd, der Marktführer im Bereich des Silizium-Photonik-Faser-Packaging, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, deren Ziel die Weiterentwicklung von trennbaren optischen Silizium-Photonik-Verbindungen für Rechenzentren und andere Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikations- und Telekommunikationsanwendungen ist.

Detachable Photonic Plug for co-packaged optics serviceable fiber assembly (Photo: Teramount)

Die zunehmende Nachfrage nach hohen Bandbreiten, geringem Stromverbrauch und niedrigen Latenzzeiten bei Netzwerken und fortschrittlichen Computeranwendungen hat zu einer zunehmenden Akzeptanz der Silizium-Photonik und zu der Notwendigkeit geführt, immer mehr optische Fasern mit Siliziumchips zu verbinden. Diese Konnektivität muss zuverlässig, überarbeitbar, wartungsfähig und kostengünstig sein, was eine große Herausforderung darstellt. Die Zusammenarbeit zwischen I-PEX und Teramount wird eine zukunftsweisende Lösung für trennbare Glasfaser-Chip-Verbindungen bieten, die auf der selbstausrichtenden optischen Technologie von Teramount und den ultrapräzisen Steck- und Haltersystemen von I-PEX basiert.

"Die trennbare Glasfaserverbindung zu Silizium-Photonik-Chips stellt einen Paradigmenwechsel für die Branche dar. In letzter Zeit verzeichnen wir eine wachsende Zahl von Kunden, die sich für den trennbaren photonischen Stecker von Teramount für ihre Silizium-Photonik-Anwendungen interessieren, da er eine neue Ära wartungsfreundlicher und zuverlässiger Glasfaser-Konnektivitätslösungen ermöglicht", so Hesham Taha, Chief Executive Officer. "I-PEX ist ein Marktführer in der Steckverbinderindustrie und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, um unsere Technologie in der industriellen Großserienfertigung zum Einsatz zu bringen."

"Wir sind erfreut, mit den hochpräzisen Design- und Fertigungsfähigkeiten von I-PEX zur Realisierung des bahnbrechenden Detachable Photonic Plug-Konzepts von Teramount beitragen zu können", so Koichi Fujii, General Manager Marketing von I-PEX. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Verbreitung von Silizium-Photonik-Lösungen in Rechenzentren und anderen Anwendungen zu unterstützen."

Über I-PEX:

I-PEX ist ein herausragender Hersteller der weltweit fortschrittlichsten, qualitativ hochwertigsten Steckverbinder, Sensoren, komplexen Formteile und anderer Produkte, die auf einem ultrapräzisen Fertigungsprozess basieren, der in den letzten 60 Jahren perfektioniert wurde. I-PEX ist ein Experte auf dem Gebiet der innovativen Produktentwicklung und technischen Lösungen und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Erwartungen seiner Kunden auf der ganzen Welt durch globale Teamarbeit zu übertreffen und die erste Wahl seiner Kunden zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.i-pex.com

Über Teramount

Teramount revolutioniert durch eine neuartige Lösung für die Verbindung von Optik und Silizium für Rechenzentren, fortschrittliche Computer, Sensoren und andere Daten- und Telekommunikationsanwendungen die Welt der optischen Konnektivität. Die innovative PhotonicPlug-Lösung ermöglicht eine skalierbare Verbindung von Glasfasern mit photonischen Chips und kombiniert die Photonik mit den üblichen hochvolumigen Herstellungs- und Verpackungskapazitäten für Halbleiter. Der Firmensitz von Teramount befindet sich in Jerusalem, Israel. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teramount.com

