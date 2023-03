Während des MWC23 in Barcelona unterzeichneten Huawei und der führende saudi-arabische Telekommunikationsbetreiber Zain KSA eine strategische Kooperationsvereinbarung (MoU) für das gemeinsame Innovationsprojekt "5.5G City". Die Kooperationsvereinbarung wurde während des MWC23, der vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfand, unterzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005603/de/

MoU signing between Zain KSA and Huawei in Barcelona

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden beide Parteien zusammenarbeiten, um technologische Innovationen für die 5.5G-Entwicklung zu fördern und skalierbare Angebote für Privat-, Unternehmens- und Regierungskunden zu erweitern. Darüber hinaus werden sie die digitale Infrastruktur stärken und ein globales Pioniernetzwerk für die 5.5G-Evolution aufbauen, das einen starken Motor für die Erreichung der in der Saudi Vision 2030 dargelegten nationalen Digitalisierungsziele stellt.

Zain KSA und Huawei werden zusammenarbeiten, um technologische Innovationen zu fördern, die Nutzererfahrung zu verbessern und neue Anwendungsfälle zu entwickeln. Die Zusammenarbeit umfasst die Bereitstellung eines nahtlosen Gigabit-Erlebnisses in Innen- und Außenszenarien durch die groß angelegte Bereitstellung von MetaAAU und 5G Carrier Aggregation sowie LampSite Digital-Lösungen für den Innenbereich. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen, um die Leistung von Massive MIMO-Netzwerken zu verbessern und Fähigkeiten für einen durchgängig autonomen Netzwerkbetrieb und -optimierung zu entwickeln. Beide Parteien werden auch zusammenarbeiten, um neue Anwendungsfälle für das Internet der Dinge (IoT) und private Netzwerklösungen zu entwickeln. Schließlich wird die Partnerschaft innovative Kooperationen in Bereichen wie ultrakompakte Websites und grüne Energielösungen untersuchen.

Der Chief Technology Officer von Zain KSA, Eng. Abdulrahman Al-Mufadda, kommentierte: "Unsere Entschlossenheit, die digitale Transformation im Königreich voranzutreiben, konnte durch die Kombination innovativer Technologieinvestitionen mit bahnbrechenden digitalen Lösungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Cloud Computing, Fintech, Unternehmensunterstützung und Drohnentechnologien, erreicht werden. Zain KSA hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine digitale Gesellschaft zu fördern und den Übergang zu einer digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Dies steht im Einklang mit der Saudi Vision 2030 und der Strategie für die digitale Transformation des Königreichs. Durch die Partnerschaft mit weltweit führenden IKT-Unternehmen, einschließlich Huawei, sind wir entschlossen, das End-to-End-Netz von Zain KSA über unsere gemeinsamen Innovationen im Bereich der 5G-Advanced-Technologie zu verbessern und eine Reihe von vertikalen Diensten für die Digitalisierung der Branche einzuführen."

Ritchie Peng, President der 5G-Produktlinie von Huawei, sagte: "Wir sind entschlossen, den Betreibern führende Produkte und Lösungen zur Verfügung zu stellen und sie dabei zu unterstützen, über kontinuierliche technische Innovationen hochwertige Mobilfunknetze zu errichten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Zain KSA bei diesem 5.5G-City-Projekt und hoffen, dass unsere innovativen Produkte und Lösungen im Rahmen dieser Kooperation einen geschäftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen werden. Unsere Vision ist es, Zain KSA dabei zu helfen, bessere 5G-Netze und noch wichtiger eine führende digitale Infrastruktur aufzubauen."

Der MWC Barcelona 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei stellt seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Hall 1 aus. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Fachleuten aus der Branche und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie dem Geschäftserfolg von 5G, den Möglichkeiten von 5.5G, der grünen Entwicklung, der digitalen Transformation und unserer Vision, mit dem GUIDE Business Blueprint den Grundstein für 5.5G zu legen und auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um noch größeren Erfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Über Zain KSA

Zain KSA ist ein führender Telekommunikationsanbieter, der im August 2008 im Königreich Saudi-Arabien als börsennotiertes Unternehmen gegründet wurde. Dank seiner hochentwickelten Infrastruktur konnte sich das Unternehmen erfolgreich als zuverlässiger Telekommunikationsbetreiber und digitaler Anbieter etablieren, dessen Dienstleistungen Telekommunikationsdienste, 5G-Netzwerk, digitale Zahlungsdienste, Cloud Computing, IoT-Lösungen, Glasfaserdienste, Drohnen und viele andere umfassen.

Zain KSA setzt sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Netzes und seiner Dienstleistungen ein, um die beste Kundenerfahrung für Privatpersonen, den privaten Sektor und Einrichtungen der Regierung zu erreichen. Dies steht im Einklang mit den Zielen der Saudi Vision 2030 und der digitalen Transformation im Königreich Saudi-Arabien, die die notwendigen Dienstleistungen für eine intelligente Gesellschaft und eine bessere Lebensqualität stellen soll.

Für weitere Informationen über Zain KSA besuchen Sie bitte www.sa.zain.com.

Über Huawei

Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir haben 197.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu bedienen.

Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale Welt näher zu bringen für eine vollständig verbundene, intelligente Welt. Zu diesem Zweck werden wir auf eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang hinarbeiten und damit den Grundstein für eine intelligente Welt legen; wir werden Cloud und Intelligenz in alle vier Ecken der Erde bringen, um diversifizierte Rechenleistung dort bereitzustellen, wo Sie sie brauchen, wann Sie sie brauchen; wir werden digitale Plattformen errichten, die allen Branchen und Unternehmen dabei helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; und wir werden die Erfahrung der Nutzer mit KI neu definieren, indem wir es für Menschen in allen Aspekten ihres Lebens intelligenter und persönlicher machen, egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, in ihrer Freizeit Spaß haben oder beim Sport sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:

