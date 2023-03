Breakwater Energy von EIG erwirbt Anteile für 4,8 Milliarden US-Dollar

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gab heute den Abschluss des Erwerbs einer 25-prozentigen Beteiligung an Repsol Upstream bekannt, einem neu gegründeten, Gas-gewichteten Explorations- und Produktionsunternehmen, das Repsols gesamtes globales vorgelagertes Öl- und Gas-Geschäft umfasst.

Breakwater Energy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von EIG, erwarb die 25 %-Beteiligung an Repsol Upstream für einen Gesamtpreis von etwa 4,8 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden, wobei Repsol die restlichen 75 hält.

Repsol Upstream besitzt und betreibt Repsols global diversifiziertes Portfolio an Upstream-Anlagen, das die Produktion von mehr als 600.000 BOE pro Tag umfasst sowie Betriebe in 15 Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten. Das Portfolio generiert einen erheblichen freien Cashflow, der eine bedeutende Dividende unterstützen sollte, während es gleichzeitig eine relativ niedrige CO2-Intensität im Vergleich zu Mitbewerbern beibehält. Sowohl Repsol als auch EIG sehen das Potenzial, das Unternehmen unter günstigen Marktbedingungen ab 2026 in den Vereinigten Staaten zu notieren.

"Repsol ist führend in der Energiewende, und wir freuen uns, diese Transaktion mit einem globalen Unternehmen abgeschlossen zu haben, das unser Engagement für die Reduzierung von Emissionen bei gleichzeitiger Deckung des weltweiten Energiebedarfs teilt", sagte R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG. "Die Transaktion bringt Repsol Upstream auf den Weg in eine beschleunigte Dekarbonisierungszukunft, starke Cashflow-Generierung und potenzielle Marktliquidität."

Wie bereits angekündigt, hat EIG das Recht, zwei Mitglieder für den achtköpfigen Vorstand von Repsol Upstream zu nominieren. Vier werden von Repsol nominiert und die beiden anderen werden unabhängig sein. EIG wird außerdem zwei leitende Angestellte in das Führungsteam von Repsol Upstream berufen, von denen einer als ESG Director fungieren wird und der andere für die Leitung spezieller Projekte zuständig ist, einschließlich der Vorbereitung auf den Börsengang.

Goldman Sachs Co LLC und J.P. Morgan fungierten im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für EIG. Goldman Sachs Co LLC, J.P. Morgan und Lazard fungierten im Zusammenhang mit der Finanzierung der Transaktion als Kapitalmarktberater. Latham Watkins und Debevoise Plimpton fungierten als Rechtsberater von EIG.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 22,7 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. Während seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG durch 396 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten über 44,6 Milliarden US-Dollar für den Energiesektor bereitgestellt. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. mit Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der EIG-Website unter www.eigpartners.com.

Über Repsol

Repsol ist ein globales Multi-Energy-Unternehmen, das die Energiewende anführt. Es hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen zu werden. Es ist in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette präsent, beschäftigt 24.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern an 24 Millionen Kunden.

Das Unternehmen kann mit seinem kundenorientierten Angebot alle Energie- und Mobilitätsbedürfnisse der Verbraucher erfüllen. Es ist führend bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Mobilität mit immer effizienteren Kraftstoffen, elektrischem Aufladen, erneuerbaren Kraftstoffen (moderne Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe), AutoGas und Erdgas für Fahrzeuge.

Um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, engagiert sich Repsol für ein Modell, das alle Dekarbonisierungstechnologien integriert, basierend auf der Erhöhung der Effizienz, der Erzeugungskapazität für erneuerbaren Strom, der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe, zunehmender Entwicklung neuer Lösungen für Kunden, der Kreislaufwirtschaft, und der Förderung innovativer Projekte zur Reduzierung der industriellen Kohlenstoffbilanz.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.repsol.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006107/de/

Contacts:

Medien

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@FGSGlobal.com

Repsol

+34 91 753 8787

prensa@repsol.com