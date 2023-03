Suzhou, China und Santa Clara, Kalifornien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -InnoLight Technology, der führende Anbieter von Optik für Rechenzentren, hat heute angekündigt, dass er auf der OFC 2023 in San Diego, Kalifornien (Stand 4115) eine Live-Demonstration des steckbaren optischen Transceivers OSFP-XD DR8+ zeigen wird, der einen neuen Branchenstandard für steckbare optische Transceiver setzt.Das OSFP-XD DR8+ Modul kombiniert modernste optische Technologien für 200 G pro Leitung mit branchenführenden digitalen Signalverarbeitungstechniken. Das Modul bietet eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1,6 Tbps über eine Entfernung von 2 km bei geringem Stromverbrauch von weniger als 23 W in einem Temperaturbereich von 0-70 °C."InnoLight's 1.6T OSFP-XD optischer Transceiver beweist, dass die steckbare Optik weiterhin das Mooresche Gesetz erfüllt, indem sie die Bandbreitenkapazität verdoppelt, ohne die bestehende Infrastruktur des Rechenzentrums zu verändern. Unsere 1.6T-Optik ermöglicht 51.2T Switch-Durchsatzkapazität in einer 1U-Rack-Konfiguration. Es nutzt das bewährte 100 G SerDes-Ökosystem mit der fortschrittlichen optischen 200 G-Plattform von InnoLight, um eine risikoarme, einfach zu implementierende und kosteneffiziente Lösung für den Ausbau der Bandbreite zu liefern", erklärte Osa Mok, CMO von InnoLight.Um der Kundennachfrage nach optischer 800 G-Übertragung mit geringem Stromverbrauch gerecht zu werden, wird InnoLight außerdem seine 800 G-Module der 2. Generation präsentieren, die auf 5 nm DSP und fortschrittlichen Silizium-Photonik-Techniken basieren. Auf der OFC 2023 wird InnoLight 800 G OSFP DR8 + und 2xFR4 optische Transceiver mit weniger als 14 W über 0-70 C präsentieren.InnoLight kündigte außerdem die allgemeine Verfügbarkeit seiner kohärenten 400G ZR und 400G ZR+ QSFP-DD-Transceiver auf der OFC 2023 an. Die 400G ZR- und ZR+-Transceiver von InnoLight sind vollständig konform mit den Standards QSFP-DD MSA, CMIS und OIF OpenZR plus und unterstützen Übertragungen von bis zu 500 km. Der kohärente 400G ZR (+) QSFP-DD-Transceiver wird auch im OIF 400ZR Interoperability Lab auf der OFC 2023 vorgeführt werden.Informationen zu InnoLightInnoLight entwirft, baut und vermarktet optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver, die eine schnelle Bandbreitenerweiterung von Netzwerken der nächsten Generation ermöglichen. InnoLight ist weltweit tätig, verfügt über Produktionsstandorte in Suzhou, Taiwan und Thailand sowie Forschungs- und Entwicklungs- und Vertriebsbüros in den Vereinigten Staaten, Kanada, China, Singapur und Europa. Die Lösungen von InnoLight bieten überlegene technische Leistung, ein überzeugendes Wertangebot und Vorteile bei der Markteinführung, die für das nachhaltige Wachstum der nächsten Generation von Rechenzentrumsnetzwerken entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.innolight.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innolight-stellt-auf-der-ofc-2023-steckbare-1-6t-osfp-xd-dr8-und-optische-800g-transceiver-mit-niedrigem-energieverbrauch-vor-301759577.htmlPressekontakt:Sunny Wei,sunny.wei@innolight.com,+86-18662575240Original-Content von: InnoLight Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094868/100903786