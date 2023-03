Das legendäre Unternehmen für Schönheit und Unternehmertum, Mary Kay Inc., gab jüngst die Ernennung von James Whatley zum Chief Information Officer bekannt. In seiner neuen Rolle wird Whatley die digitalen Innovationsbemühungen von Mary Kay vorantreiben. Dazu gehören bahnbrechende Tools und Technologien, die es den unabhängigen Beauty Consultants von Mary Kay ermöglichen, ihr volles Potenzial ausschöpfen.

"I'm motivated first and foremost by finding solutions for the sales force," said Whatley. "At the same time, I want to create environments that foster teamwork, trust, and strong partnerships amongst the company's global partners," said Whatley (Credit: Mary Kay Inc.)

"Durch die Entwicklung digitaler Technologien, Tools und Anwendungen verbessern wir nicht nur die Erfahrungen unserer unabhängigen Vertriebskräfte, sondern auch die Erfahrungen ihrer Kunden auf der ganzen Welt", so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. "James ist ein Meister des Wandels. Er versteht, womit er die unabhängigen Vertriebskräfte ausrüsten muss, damit sie in unserer stets verfügbaren, vernetzten Welt im Wettbewerb bestehen und außergewöhnlichen Service bieten können. Wir sehen der Transformation unserer digitalen Strategie durch seine Leidenschaft für Innovation erwartungsvoll entgegen."

Whatley, der seit 25 Jahren bei Mary Kay arbeitet, hat bei der Konzeption von Systemen, die es den unabhängigen Beauty Consultants ermöglichen, ihr Geschäft jederzeit und überall auszuüben, eine entscheidende Rolle gespielt. Dazu gehört die Entwicklung der legendären digitalen Objekte von Mary Kay wie MaryKay.com, Mary Kay InTouch (das digitale Portal für unabhängige Vertriebskräfte), Online-Bestellungen und die persönlichen Business-Websites der unabhängigen Vertriebskräfte. Als einer der größten Direktverkäufer der Welt verarbeitet das Unternehmen Mary Kay Millionen von Bestellungen über seine E-Commerce-Sites.

"Lösungen für das Vertriebspersonal zu finden ist das, was mich am meisten motiviert", sagte Whatley. "Gleichzeitig möchte ich Umgebungen schaffen, die Teamarbeit, Vertrauen und enge Partnerschaften unter den globalen Partnern des Unternehmens fördern. Unsere Gründerin Mary Kay Ash sagte einmal: «Still zu stehen ist das Gleiche wie rückwärts zu gehen». Da stimme ich ihr zu und ich bringe diese Philosophie jeden Tag mit zur Arbeit."

Whatley hat ein Bachelor in Management Information Systems von der Universität New Orleans. Vor Mary Kay arbeitete er bei Software Spectrum and Electronic Data Systems (EDS) in den Bereichen Softwareentwicklung und Beratung.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebskräften in mehr als 35 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Kosmetikbranche und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von Menschen zu bereichern, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich darauf konzentrieren, herausragende unternehmerische Leistungen zu fördern, die Krebsforschung zu unterstützen, die Geschlechtergleichstellung zu fördern, die Überlebenden häuslicher Gewalt zu schützen, unsere Gemeinden zu verschönern und die Kinder zu ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

