Steinbach, Mb, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -RocketRez, eine führende Softwareplattform für Ticketing und Geschäftsabläufe, die Touren und Attraktionen im mittleren Marktsegment unterstützt, hat heute die Übernahme von TourOpp Go! verkündet - einer Technologie zur Automatisierung der SMS-Kommunikation zwischen Touristenattraktionen und Ticketkäufern.Mit dieser Akquisition wird RocketRez die hochmoderne KI-gesteuerte Kommunikationstechnologie in seine innovative Ticketing- und Betriebsplattform integrieren und insbesondere das kürzlich veröffentlichte kundenorientierte Guest Experience Portal RocketPASS schnell und drastisch verbessern.TourOpp Go! ist zu einer der beliebtesten Kommunikationssoftware-Optionen für Veranstalter von Touren und Attraktionen geworden, die den Umsatz pro Gast maximieren, mehr Bewertungen auf TripAdvisor oder Google erhalten und die Kosten für den Kundenservice senken möchten.RocketPASS ist ein mobiles QR-Code-Ticket, das auch als digitale Geldbörse fungiert und es den Besuchern ermöglicht, vor Ort alles zu kaufen, von Einzelhandel und Ermäßigungen bis hin zu Parkplätzen und zusätzlichen Tickets, indem sie einfach den Code scannen, der mit ihrem Kundenkonto und ihrer Zahlungsmethode verknüpft ist. RocketPASS ermöglicht es den Betreibern, die von jedem digitalen Touchpoint erfassten Daten einzusehen und über das Portal Echtzeitkommunikation an ihre Gäste zu senden, je nachdem, wo sie sich gerade befinden und was sie vor Ort tun.Das TourOpp Go- Team, das in Miami, Florida, ansässig ist und über Niederlassungen in Quito, Ecuador, verfügt, wird in die Produkt-, Kundendienst- und Vertriebsteams von RocketRez integriert, um die Expansion des Unternehmens weiter zu beschleunigen.TourOpp Go! hat Kunden, die seine Technologie für eine Reihe von Touren und Attraktionen nutzen, die direkt mit den Zielmarktsegmenten und Branchen von RocketRez übereinstimmen. Für bestehende TourOpp Go! Kunden hat diese Umstellung keine Auswirkungen auf den Zugriff auf das Produkt und die Funktionen, und sie können das gleiche Maß an Support und Kundenservice erwarten, das sie schon immer hatten.Zu Beginn dieses Jahres gab RocketRez den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde mit Level Equity in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (20 Millionen CAD) bekannt. Die heutige Ankündigung zeigt, dass RocketRez schnell an Boden gewinnt und sich weiter als führender Anbieter innovativer Ticketing-Technologien für Touren und Attraktionen in ganz Nordamerika und Europa etabliert."Wir sind schon seit einiger Zeit ein integrierter Partner von RocketRez und haben gemeinsame Kunden, die von unseren Dienstleistungen profitieren", sagt Daniel Pino, Gründer und Vorstandsvorsitzender von TourOpp Go! "Der Erfolg unserer gemeinsamen Kunden zeigt uns, dass die Kombination unserer Dienstleistungen als einheitliches Paket für Ticketing, Kommunikation und Gästeerlebnis noch viel mehr zu bieten hat.""Die Kommunikation zwischen den Betreibern von Attraktionen und den Gästen vor Ort ist ein wesentlicher Bestandteil, um ein unvergessliches Gästeerlebnis zu schaffen", so John Pendergrast, Vorstandsvorsitzender von RocketRez. "Die Kombination aus Echtzeitkommunikation und einem mobilen Gästeerlebnisportal bietet Top-Attraktionen Daten und Möglichkeiten, die sie bisher nicht hatten. Wir konzentrieren uns auf Touren und Attraktionen, die mit Hilfe von Technologie und Daten unvergessliche Erlebnisse schaffen wollen."Informationen zu RocketRezRocketRez unterstützt mittelgroße Touren und Attraktionen und ermöglicht datengesteuerte Gästeerlebnisse mit einer All-in-One-Cloud-Ticketing- und Betriebssoftware-Plattform. Der Hauptsitz von RocketRez befindet sich in Kanada, wo auch die Teams für Technik, Betrieb und Marketing angesiedelt sind. Das Unternehmen verfügt über ein Vertriebsteam in ganz Nordamerika und expandiert nach Europa. RocketRez bedient in erster Linie Kunden im mittleren Marktsegment in mehreren Schlüsselbranchen: Bootstouren und Fähren, Zoos und Aquarien, Attraktionen und Themenparks sowie Museen und Galerien. Weitere Informationen über RocketRez finden Sie auf www.rocketrez.com.Informationen zu TourOpp Go!TourOpp Go! ermöglicht es Veranstaltern von Touren und Attraktionen jeder Größe, die Konversation mit Reisenden durch eine KI-Chatbot-Technologie zu automatisieren, die über Textnachrichten übermittelt wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat TourOpp Go! Reise- und Aktivitätsveranstaltern mehr als 15.000 Stunden an Kundenservice erspart und diesen Kunden mehr als 45.000 Bewertungen auf TripAdvisor oder Google eingebracht. Das Unternehmen wurde bereits in Artikeln und Podcasts von Phocuswire, Arival und Tourpreneur vorgestellt.Kontakt:Sarah Coombs für RocketRez, 416-729-8550,scprcanada@gmail.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rocketrez-erwirbt-kommunikationsautomatisierungstechnologie-touropp-go-zur-verbesserung-der-gasteerlebnis-plattform-301761791.htmlOriginal-Content von: RocketRez, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168125/5454577