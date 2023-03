Amsterdam, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf dem Markt neue Maßstäbe setzt, gab heute die Eröffnung ihrer neuesten europäischen Niederlassung in Oslo, Norwegen, bekannt. Der Standort in Oslo ist die vierte Verkaufsfläche in Europa und wird ab Samstag, den 4. März, für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Bei der Studioeröffnung wird der neu ernannte Managing Director für Lucid Europe, Michael van de Sande, anwesend sein.Das Osloer Studio ist das erste von Lucid in den nordischen Ländern und befindet sich im Herzen der Stadt am Karl Johans-Tor 16C. Dieser Meilenstein ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel des Unternehmens, die Einführung nachhaltiger Energie auf globaler Ebene zu fördern."Wir freuen uns, dieses brandneue Studio in Oslo, Norwegen, zu eröffnen, einem Land, das bei der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Ladeinfrastruktur eine Vorreiterrolle spielt", sagte Michael van der Sande, Managing Director für Lucid Europe. "Wir sind zuversichtlich, dass die norwegischen Kunden die außergewöhnliche Reichweite, das einzigartige Design, den unglaublichen Innenraum und die beispielhaften Ladezeiten, die die Lucid Air-Reihe zu bieten hat, schätzen werden."Liebhaber von Elektrofahrzeugen und Sportlimousinen aus der Region sind eingeladen, das Lucid Studio am Samstag, den 4. März, ab 10.30 Uhr zu besuchen und die Eröffnung zu feiern. Interessierte können sich an den Lucid-Standort in Oslo wenden, um eine Probefahrt mit dem Lucid Air zu buchen.Studio-ErlebnisJedes Lucid Studio bietet ein digital orientiertes Luxus-Erlebnis, das auf die Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten ist, egal ob er persönlich vorbeikommt, sich ausschließlich online informiert oder beides kombiniert. In den Lucid Studios können Kunden die Marke erleben und sich über die Produkte an Orten informieren, die die einzigartige Designästhetik des Unternehmens unterstreichen. Besucher, die das Lucid Studio erkunden, erhalten einen Eindruck davon, wie sich das Unternehmen von der Schönheit, Innovation und Vielfalt seines Heimatstaates Kalifornien inspirieren lässt.Update zur europäischen FührungZusätzlich zur bevorstehenden Studioeröffnung gab Lucid die Ernennung von Michael van der Sande zum neuen Managing Director für Europa bekannt, der direkt an den CEO und CTO von Lucid, Peter Rawlinson, berichtet.Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Performance- und Luxus-Automobilbranche bringt van der Sande eine Fülle von Wissen und Erfahrung in seine neue Rolle ein. Er wird in Amsterdam am europäischen Hauptsitz von Lucid ansässig sein.Van der Sande sagte: "Nachdem ich die Entwicklung von Lucid über die Jahre verfolgt habe, bin ich überzeugt, dass der Lucid Air das beste Elektroauto ist, das derzeit auf dem Markt ist. Ich bin begeistert, zu Lucid zu kommen und freue mich darauf, mit dem Team auf beiden Seiten des Atlantiks zusammenzuarbeiten, um unsere hochmodernen Elektroautos Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen."Bevor er zu Lucid kam, war Van der Sande Managing Director of Special Vehicle Operations bei Jaguar Land Rover und hatte verschiedene andere Führungspositionen inne, darunter SVP und Managing Director bei Alpine Cars, Chief Commercial Officer bei Aston Martin und SVP of Global Sales, Marketing and Service bei Tesla. Michael hat einen M.B.A. von Nyenrode Business University.Informationen zu Lucid GroupLucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die faszinierendsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen das menschliche Erlebnis im Mittelpunkt steht. Der Lucid Air ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design, die einen großen Innenraum und eine mittelgroße Außenfläche bietet. Die Lucid Air Dream Edition hat eine offizielle WLTP-Reichweite von bis zu 883 Kilometern oder bis zu 1.111 PS. 