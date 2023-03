DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 4Q (13:00 BI-PK) und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Nordex SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +12,2 Mrd Euro zuvor: +10,0 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -6,3% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -6,1% gg Vm 08:00 DE/Wärmepumpen: Produktion, Außenhandel, Einsatz in Wohngebäuden und Fachkräfte 2017 bis 2022 *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 51,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 49,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 49,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 50,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,3 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 10:00 DE/Allianz SE, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 48,7 *** 11:00 DE/Nagarro SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+17,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+24,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 46,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,2 Punkte 17:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Chicago Booth Workshop on Market Disfunction 21:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Chicago Booth Workshop on Market Disfunction *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse 22:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede zu "What's Keeping Inflation Elevated?" an Stanford University *** - DE/Pkw-Neuzulassungen , Februar *** - DE/Volkswagen AG, Aufsichtsratssitzung, Wolfsburg *** - US/Bundeskanzler Scholz trifft US-Präsident Biden im Weißen Haus - DE/Verdi, Warnstreiks in kommunalen Betrieben des ÖPNV in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen - EU/Ratingüberprüfung für Moldawien (Moody's); Nordrhein-Westfalen (Moody's); Polen (S&P); Sachsen-Anhalt (Moody's); Schweiz (Moody's); Serbien (Fitch); Slowakei (Fitch); ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

