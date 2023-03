The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2023ISIN NameCH0314209369 AMGEN 16/23DE000A2G8VL2 SGT GRM.PE KGAA WS18/23FR0011440130 MACIF 13/23DE000A1R0691 MERCEDESBENZ MTN 13/23XS0900763029 PCCW-HKT CAP.5 13/23 REGSAU3CB0251197 UBS AG 2023FR0013240835 RENAULT 17/23 MTNCH0406415270 CRED.SUISSE GRP 18-24 FLRCH0406415288 CRED.SUISSE GRP 18/24XS1789454326 COMMONW.BK AUSTR.18/23FLRUSU24437AD43 HANESBRANDS 16/24 REGSFR0013448669 RCI BANQUE 19/23 MTNAU3FN0041034 UBS AG 18-23 FLR MTNUS38141GXY50 GOLDM.S.GRP 21/23US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100EE3100006040 PRO KAPITAL GRUPP EO 0,20