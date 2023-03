Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik auf "Sell" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Die Q4-Zahlen haben die Erwartungen verfehlt, betonte Analystin Georgina Fraser in einer ersten Reaktion. Angekündigte Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro seien nötig, um die Markterwartungen zu untermauern.Goldman zählt mit seiner negativen Einschätzung zu Evonik allerdings zur Minderheit. Der Großteil der Analysehäuser bleibt überwiegend bullish: So hat etwa Warburg Research Evonik auf "Buy" ...

