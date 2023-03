DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank kämpft offenbar mit Schwierigkeiten in ihren erst im November eingerichteten zwölf Beratungscentern. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche haben Kunden deshalb jüngst bis zu 45 Minuten in Warteschleifen ausharren müssen, bis sie mit einem Banker telefonieren konnten. E-Mails an die Commerzbank sollen mitunter tagelang nicht bearbeitet worden sein. Die Zentren sollen Aufgaben der 350 jüngst geschlossenen Filialen übernehmen. Die Mitarbeiter dort kümmern sich per Telefon und E-Mail um Kunden und verkaufen zugleich Finanzprodukte. (Wirtschaftswoche)

N26 - Der Chief Risk Officer von N26, Thomas Grosse, ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er ist damit die dritte Führungskraft, die eines der höchstbewerteten Start-ups in Europa in weniger als 12 Monaten verlässt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Financial Times erklärten. Grosse war eine von nur zwei Personen bei N26, die über die erforderliche behördliche Genehmigung zur Führung einer Bank in Deutschland verfügten. Die Abgänge werfen Fragen über die interne Führung der Gruppe auf, zu einer Zeit, in der N26 bereits unter dem Druck der Aufsichtsbehörden wegen seiner Kontrollen steht. (FT)

March 03, 2023

