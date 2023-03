DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERBRENNER - Im Ampel-Streit über die Verwendung synthetischer Kraftstoffe hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) seinen Widerstand gegen die vorliegenden EU-Pläne für ein Ende von Neuzulassungen von Autos mit Verbrennermotoren bekräftigt. Die EU-Kommission hätte schon längst einen Kompromissvorschlag vorlegen müssen, so Wissing gegenüber der Rheinischen Post. "Aber nachdem bis jetzt nichts auf dem Tisch liegt, können wir als FDP nicht zustimmen." (Rheinische Post)

IFW - Der Ökonom Moritz Schularick, der von Juni an Präsident des Kiel Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) sein wird, hat weitreichende Umbaupläne für das traditionsreiche Institut angekündigt. Er werde das Institut "in drei Bereichen substantiell erweitern", sagte der Forscher der FAZ. Das Institut werde in Berlin ein zweites Standbein aufbauen, mit dem Fokus auf geoökonomische Fragen. Wenn es um Fragen wirtschaftlicher Abhängigkeiten und strategische Ausrichtungen gehe, werde von Deutschland "eine intellektuelle Führungsrolle und mehr Mut und Voraussicht" erwartet, "dafür braucht es eine bessere Debattenkultur und eine bessere intellektuelle Infrastruktur, gerade in Berlin", sagte Schularick. (FAZ)

CHINA - Der Bund lässt sensible Bereiche in Deutschland mit Sicherheitstechnik von Unternehmen überwachen, die Verbindungen zum chinesischen Staat haben. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Unions-Bundestagsfraktion hervor. Demnach werden Überwachungskameras der chinesischen Hersteller Hikvision und Dahua in "geringer Stückzahl" auch für kritische Infrastrukturen wie Flughäfen und Bahnhöfe eingesetzt, "soweit Stellen des Bundes hier eigene Videoüberwachungssysteme betreiben." (Handelsblatt)

March 03, 2023

