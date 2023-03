DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Tokio sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog der Erholung an der Wall Street geht es am Freitag an den ostasiatischen Börsen und auch in Sydney nach oben. Dabei fallen die Erholungsgewinne aber überwiegend moderat aus, zumal die Sorgen vor weiter steigenden und länger erhöht bleibenden Zinsen angesichts der hartnäckigen Inflation weiter bestehen.

Am deutlichsten geht es in Tokio nach oben, der Nikkei-225 macht einen Satz um 1,6 Prozent auf 27.950 Punkte. Hongkong gewinnt 0,7 Prozent, an den anderen Börsen fallen die Aufschläge geringer aus. An den chinesischen Handelsplätzen sind Blicke und Hoffnungen auf den am Wochenende startenden jährlichen Nationalen Volkskongress gerichtet. Dort dürfte ein klar auf Wachstum ausgerichteter Ton angeschlagen werden, entsprechend dürften konjunkturstimulierende Maßnahmen avisiert werden.

Börsianer in Tokio erklären das kräftige Plus dort mit dem zuletzt deutlich schwächeren Yen, der sich positiv auf die Gewinne der Unternehmen auswirken könne. Aktien aus dem Bank- und Versicherungssektor profitierten weiter vom gestiegenen Zinsniveau, weil dieses höhere Margen im Zinsgeschäft verspricht bzw. lukrativere Geldanlagen ermöglicht.

Der Dollar geht mit 136,68 Yen um, verglichen mit 134,50 vor Wochenfrist. Dass die Kernverbraucherpreise in Tokio im Februar mit 3,3 Prozent einen Tick stärker gestiegen sind als erwartet, bewegt den Yen aktuell kaum - zumal gerade erst aus Kreisen der japanischen Notenbank wieder zu hören war, dass man die ultraexpansive Geldpolitik fortsetzen sollte.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Bilibili um knapp 10 Prozent nach oben. Der Betreiber einer Webseite zum Verbreiten von Videos hat im vierten Quartal seinen Verlust eindämmen können.

In Seoul sind laut Händlern weiter Aktien von Unternehmen gesucht, die potenziell vom wieder erlaubten Reiseverkehr aus China profitieren dürften. Der Einzelhandelswert Shinsegae gewinnt 3,4 Prozent, das Papier des stark in China engagierten Autoteileherstellers HL Mando klettert um 3,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.283,60 +0,4% +3,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.950,14 +1,6% +5,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.431,72 +0,2% +8,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.317,86 +0,2% +7,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.570,32 +0,7% +4,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.241,99 +0,2% +0,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.453,50 -0,1% -3,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0610 +0,1% 1,0598 1,0638 -0,9% EUR/JPY 145,02 +0,1% 144,90 145,52 +3,3% EUR/GBP 0,8865 -0,0% 0,8866 0,8881 +0,2% GBP/USD 1,1969 +0,1% 1,1952 1,1977 -1,1% USD/JPY 136,69 -0,0% 136,72 136,77 +4,2% USD/KRW 1.304,28 -0,5% 1.311,40 1.314,37 +3,4% USD/CNY 6,9057 -0,1% 6,9153 6,8996 +0,1% USD/CNH 6,9108 -0,1% 6,9163 6,9092 -0,3% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,6745 +0,2% 0,6728 0,6732 -1,0% NZD/USD 0,6224 +0,1% 0,6219 0,6221 -2,0% Bitcoin BTC/USD 22.358,44 -4,7% 23.461,50 23.427,54 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,99 78,16 -0,2% -0,17 -3,2% Brent/ICE 84,58 84,75 -0,2% -0,17 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.838,47 1.836,80 +0,1% +1,67 +0,8% Silber (Spot) 20,98 20,90 +0,4% +0,08 -12,5% Platin (Spot) 967,05 964,05 +0,3% +3,00 -9,5% Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,3% +0,01 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

