HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4008/ Karin Lenhard ist ESG Expertin bei der Erste Group , Leiterin des Arbeiteskreises Recht & Compliance im Zertifikate Forum Austria und amtierende Europameisterin Traditional Arabian Riding im Reitsport. Wir sprechen über den Start in der Rechtsabteilung der Erste Group, Facetten in den Themenkreisen MifiD und Compliance bzw. den immer stärker werdenden ESG-Faktor im Tätigkeitsfeld. Karin ist Trainerin bei u.a. ARS und IMH und wurde auch als Trainerin des Jahres ausgezeichnet, zudem ist sie ein Business Athlete, also erfolgreich nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Sport mit dem Vollblutaraber El Trocadero. Und ja, die Ansprache, ob sie beim Börsepeople-Podcast mitmachen will, war alternativ und ...

