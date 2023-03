Der DAX wird am Freitag mit einem leichten Plus bei 15.377 Punkten erwartet und dürfte damit an seine Vortageserholung anknüpfen. Die Vorgaben aus Asien lagen im grünen Bereich, auch die US-Börsen nach wackeligem Verlauf fester. Zahlen gab es von der Lufthansa, diese kehrt in die Gewinnzone zurück. Erneutes Stühlerücken im DAX erwartet: Heute Abend fällt die Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

