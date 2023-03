Der Halbleiterkonzern Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, NASDAQ: AVGO) wird eine vierteljährliche Dividende von 4,60 US-Dollar ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt am 31. März 2023 (Record day ist der 22. März 2023). Im Dezember 2022 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (4,10 US-Dollar) um 50 Cents bzw. 12,20 Prozent angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden 18,40 US-Dollar ...

