DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach den Indexveränderungen zum 27. Februar aufgrund des Wechsels der Linde-Aktie an die Wall Street, steht im März der nächste Indextermin vor der Tür. Entscheidend ist die neue Rangliste, die von der Börsen-Tochter Qontigo am Abend veröffentlicht wird. Vollzogen werden die Veränderungen am 17. März, wirksam werden sie zum 20. März. Wenige Tage vor dem Ende des Monats Februar hatte Rheinmetall immer noch eine kleine Chance auf einen Aufstieg in den DAX. Mehrere Veränderungen dürfte es in der zweiten Reihe geben. Jenoptik dürfte der Aufstieg in den MDAX kaum noch zu nehmen sein, und auch Krones sowie Hensoldt haben gute Chancen. Auch im TecDAX könnte es zu Veränderungen kommen, Eckert & Ziegler dürften Varta aus dem Technologieindex verdrängen. Die Veränderungen in der zweiten Reihe werden derweil auch Veränderungen im SDAX nach sich ziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NAGARRO (11:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2022 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21 Umsatz 859 +57% 4 546 EBITDA bereinigt 141 +77% 4 80 Ergebnis nach Steuern/Dritten 69 +130% 4 30 Ergebnis je Aktie unverwässert 5,00 +131% 4 2,16

Weitere Termine:

07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 DE/Nordex SE, vorläufiges Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +12,2 Mrd Euro zuvor: +10,0 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -6,3% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -6,1% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 49,9 - FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 49,4 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 51,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 50,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,3 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+17,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+24,5% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 48,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 46,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,2 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.391,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.980,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.041,75 -0,2% Nikkei-225 27.927,47 +1,6% Schanghai-Composite 3.325,67 +0,5% Hang-Seng-Index 20.636,67 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 131,73% +22 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.327,64 +0,1% DAX-Future 15.394,00 +0,4% XDAX 15.379,22 +0,4% MDAX 28.447,23 -0,5% TecDAX 3.202,25 -0,1% EuroStoxx50 4.240,59 +0,6% Stoxx50 3.899,20 +0,8% Dow-Jones 33.003,57 +1,0% S&P-500-Index 3.981,35 +0,8% Nasdaq-Comp. 11.462,98 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,51% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen starten. Positive Vorgaben von Wall Street sollten im frühen Handel stützen. Neben überzeugenden Quartalszahlen waren Aussagen des Fed-Präsidenten aus Atlanta, Raphael Bostic, hilfreich. Bostic gehört weiter zu den Befürwortern einer Zinserhöhung um nur 25 Basispunkte. "Der DAX ist nicht kleinzukriegen", kommentiert der Vermögensverwalter QC Partners. Sobald der DAX unter Druck gerate, komme jedes Mal Kaufinteresse auf. Die neue Konsenserwartung länger und höher steigender Leitzinsen könnte im Rentenmarkt nun zumindest zum größten Teil reflektiert sein, heißt es. Die gestiegenen Marktzinsen werden aber immer mehr zu Problem für Aktien: "Erstmals seit 15 Jahren notiert die 10-jährige Euro-Swap-Rate wieder über der Dividendenrendite des Euro-Stoxx-50. Das ist nichts anderes als eine Zeitenwende. Sprüche wie 'Dividenden sind der neue Zins' haben also ausgedient", so QC Partners.

Rückblick: Etwas fester - Verbraucherpreise aus der Eurozone bremsten anfangs. Doch nachdem in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe von Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen waren, bewegten die hohen Inflationsraten die Börsen nur noch wenig. Innerhalb des Technologiesektors standen Chipaktien unter Druck. Infineon verloren 0,5 Prozent und STMicro 3,2 Prozent. Im Handel verwies man auf Tesla, die die Verwendung des Halbleiters Siliziumkarbid offenbar reduzieren will. Diese Nachricht sei negativ für die gesamte Siliziumkarbid-Lieferkette, besonders für STMicro, so Equita. Nach Vorlage durchwachsener Geschäftszahlen und Ausblick ging es für Clariant um 1,4 Prozent nach unten. Ein positiver Nachrichtenfluss sorgte bei CRH für ein Plus von 8 Prozent. Davy lobte die gestiegene EBITDA-Marge, die hohe Cash-Generierung sowie den Aktienrückkauf.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Covestro fielen um 6,2 Prozent. Der Kunststoffkonzern gab einen enttäuschenden Ausblick und strich die Dividende. Nach einer Berg- und Talfahrt schlossen Merck 1,1 Prozent fester. Unter dem Strich als "ok" wurden die Geschäftszahlen gesehen. Belastend für die Aktie wirkte zunächst der Ausblick. Evonik verloren 0,1 Prozent. Die Marge ist gegenüber dem Vorjahr zurückgekommen, das EBITDA im vierten Quartal rund 8 Prozent unterhalb der Markterwartung ausgefallen, wie es bei Jefferies hieß. Morphosys (-4,6%) stellt ihre präklinischen Forschungsprogramme und Forschungsaktivitäten ein, um ihre Kostenstruktur zu optimieren. Kostendruck und Auftragseingänge bremsten Kion (-3,6%). Vor allem der dynamische Rückgang der Auftragseingänge im vierten Quartal stimme negativ für die Zukunft und das Umsatzwachstum, so ein Marktteilnehmer. Grenke schlossen 1,3 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon hat mit Gan Systems die Übernahme des kanadischen Unternehmens für 830 Millionen US-Dollar vereinbart. Die geplante Übernahme soll aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Die Infineon-Aktie zeigte sich von der Nachricht allerdings kaum bewegt. Diese wurde bei Lang & Schwarz wenig verändert getaxt.

USA - AKTIEN

Fester - Überzeugende Quartalszahlen haben an der Wall Street für steigende Kurse gesorgt. Der weitere Anstieg der US-Marktzinsen belastete dagegen nicht mehr. Auch positive wöchentliche Arbeitsmarktdaten entfachten keine Zinsängste mehr. Tesla (-5,9%) hatte auf dem Kapitalmarkttag eine Plattform für Elektro-Fahrzeuge der "nächsten Generation" angekündigt, ist Details zu neuen Modellen wie auch Finanzprognosen aber schuldig geblieben. Salesforce kletterten um 11,5 Prozent. Das Software-Unternehmen hat mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Gewinn in diesem Jahr soll Rekordniveau erreichen. Okta gewannen 13,3 Prozent. Das Unternehmen schnitt ebenfalls unerwartet gut ab und wartete mit einem zuversichtlichen Ausblick auf. Überzeugende Viertquartalszahlen verhalfen Macy's zu einem Plus von 11,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,90 +0,4 4,89 47,5 5 Jahre 4,32 +5,3 4,26 31,8 7 Jahre 4,24 +6,7 4,17 26,8 10 Jahre 4,07 +7,6 3,99 18,9 30 Jahre 4,02 +6,1 3,96 4,6

