DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach den Indexveränderungen zum 27. Februar aufgrund des Wechsels der Linde-Aktie an die Wall Street, steht im März der nächste Indextermin vor der Tür. Entscheidend ist die neue Rangliste, die von der Börsen-Tochter Qontigo am Abend veröffentlicht wird. Vollzogen werden die Veränderungen am 17. März, wirksam werden sie zum 20. März. Wenige Tage vor dem Ende des Monats Februar hatte Rheinmetall immer noch eine kleine Chance auf einen Aufstieg in den DAX. Mehrere Veränderungen dürfte es in der zweiten Reihe geben. Jenoptik dürfte der Aufstieg in den MDAX kaum noch zu nehmen sein, und auch Krones sowie Hensoldt haben gute Chancen. Auch im TecDAX könnte es zu Veränderungen kommen, Eckert & Ziegler dürften Varta aus dem Technologieindex verdrängen. Die Veränderungen in der zweiten Reihe werden derweil auch Veränderungen im SDAX nach sich ziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NAGARRO (11:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2022 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21 Umsatz 859 +57% 4 546 EBITDA bereinigt 141 +77% 4 80 Ergebnis nach Steuern/Dritten 69 +130% 4 30 Ergebnis je Aktie unverwässert 5,00 +131% 4 2,16

Weitere Termine:

07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 DE/Nordex SE, vorläufiges Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +12,2 Mrd Euro zuvor: +10,0 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -6,3% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -6,1% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 49,9 - FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 49,4 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 51,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 50,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,3 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+17,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+24,5% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 48,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 46,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,2 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.391,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.980,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.041,75 -0,2% Nikkei-225 27.927,47 +1,6% Schanghai-Composite 3.325,67 +0,5% Hang-Seng-Index 20.636,67 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 131,73% +22 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.327,64 +0,1% DAX-Future 15.394,00 +0,4% XDAX 15.379,22 +0,4% MDAX 28.447,23 -0,5% TecDAX 3.202,25 -0,1% EuroStoxx50 4.240,59 +0,6% Stoxx50 3.899,20 +0,8% Dow-Jones 33.003,57 +1,0% S&P-500-Index 3.981,35 +0,8% Nasdaq-Comp. 11.462,98 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,51% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen starten. Positive Vorgaben von Wall Street sollten im frühen Handel stützen. Neben überzeugenden Quartalszahlen waren Aussagen des Fed-Präsidenten aus Atlanta, Raphael Bostic, hilfreich. Bostic gehört weiter zu den Befürwortern einer Zinserhöhung um nur 25 Basispunkte. "Der DAX ist nicht kleinzukriegen", kommentiert der Vermögensverwalter QC Partners. Sobald der DAX unter Druck gerate, komme jedes Mal Kaufinteresse auf. Die neue Konsenserwartung länger und höher steigender Leitzinsen könnte im Rentenmarkt nun zumindest zum größten Teil reflektiert sein, heißt es. Die gestiegenen Marktzinsen werden aber immer mehr zu Problem für Aktien: "Erstmals seit 15 Jahren notiert die 10-jährige Euro-Swap-Rate wieder über der Dividendenrendite des Euro-Stoxx-50. Das ist nichts anderes als eine Zeitenwende. Sprüche wie 'Dividenden sind der neue Zins' haben also ausgedient", so QC Partners.

Rückblick: Etwas fester - Verbraucherpreise aus der Eurozone bremsten anfangs. Doch nachdem in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe von Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen waren, bewegten die hohen Inflationsraten die Börsen nur noch wenig. Innerhalb des Technologiesektors standen Chipaktien unter Druck. Infineon verloren 0,5 Prozent und STMicro 3,2 Prozent. Im Handel verwies man auf Tesla, die die Verwendung des Halbleiters Siliziumkarbid offenbar reduzieren will. Diese Nachricht sei negativ für die gesamte Siliziumkarbid-Lieferkette, besonders für STMicro, so Equita. Nach Vorlage durchwachsener Geschäftszahlen und Ausblick ging es für Clariant um 1,4 Prozent nach unten. Ein positiver Nachrichtenfluss sorgte bei CRH für ein Plus von 8 Prozent. Davy lobte die gestiegene EBITDA-Marge, die hohe Cash-Generierung sowie den Aktienrückkauf.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Covestro fielen um 6,2 Prozent. Der Kunststoffkonzern gab einen enttäuschenden Ausblick und strich die Dividende. Nach einer Berg- und Talfahrt schlossen Merck 1,1 Prozent fester. Unter dem Strich als "ok" wurden die Geschäftszahlen gesehen. Belastend für die Aktie wirkte zunächst der Ausblick. Evonik verloren 0,1 Prozent. Die Marge ist gegenüber dem Vorjahr zurückgekommen, das EBITDA im vierten Quartal rund 8 Prozent unterhalb der Markterwartung ausgefallen, wie es bei Jefferies hieß. Morphosys (-4,6%) stellt ihre präklinischen Forschungsprogramme und Forschungsaktivitäten ein, um ihre Kostenstruktur zu optimieren. Kostendruck und Auftragseingänge bremsten Kion (-3,6%). Vor allem der dynamische Rückgang der Auftragseingänge im vierten Quartal stimme negativ für die Zukunft und das Umsatzwachstum, so ein Marktteilnehmer. Grenke schlossen 1,3 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon hat mit Gan Systems die Übernahme des kanadischen Unternehmens für 830 Millionen US-Dollar vereinbart. Die geplante Übernahme soll aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Die Infineon-Aktie zeigte sich von der Nachricht allerdings kaum bewegt. Diese wurde bei Lang & Schwarz wenig verändert getaxt.

USA - AKTIEN

Fester - Überzeugende Quartalszahlen haben an der Wall Street für steigende Kurse gesorgt. Der weitere Anstieg der US-Marktzinsen belastete dagegen nicht mehr. Auch positive wöchentliche Arbeitsmarktdaten entfachten keine Zinsängste mehr. Tesla (-5,9%) hatte auf dem Kapitalmarkttag eine Plattform für Elektro-Fahrzeuge der "nächsten Generation" angekündigt, ist Details zu neuen Modellen wie auch Finanzprognosen aber schuldig geblieben. Salesforce kletterten um 11,5 Prozent. Das Software-Unternehmen hat mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Gewinn in diesem Jahr soll Rekordniveau erreichen. Okta gewannen 13,3 Prozent. Das Unternehmen schnitt ebenfalls unerwartet gut ab und wartete mit einem zuversichtlichen Ausblick auf. Überzeugende Viertquartalszahlen verhalfen Macy's zu einem Plus von 11,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,90 +0,4 4,89 47,5 5 Jahre 4,32 +5,3 4,26 31,8 7 Jahre 4,24 +6,7 4,17 26,8 10 Jahre 4,07 +7,6 3,99 18,9 30 Jahre 4,02 +6,1 3,96 4,6

Die Zehnjahresrendite kletterte weiter klar über die Marke von 4 Prozent. Am Vortag hatte sie diese Marke erstmals seit November genommen, nachdem zum einen aus Kreisen der Fed weitere falkenhafte Zinskommentare gekommen waren und zum anderen neue Konjunkturdaten die Sorge geschürt hatten, dass steigenden Zinsen die Konjunktur abwürgen. Verschärfend kamen unerwartet hohe Inflationsdaten aus der Eurozone hinzu, die die EZB zu einem strafferen Vorgehen bei den Zinserhöhungen veranlassen könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0609 +0,1% 1,0598 1,0603 -0,9% EUR/JPY 144,99 +0,1% 144,90 144,91 +3,3% EUR/CHF 0,9981 -0,0% 1,0615 0,9983 +0,9% EUR/GBP 0,8866 -0,0% 0,8866 0,8875 +0,2% USD/JPY 136,66 -0,0% 136,72 136,68 +4,2% GBP/USD 1,1966 +0,1% 1,1952 1,1949 -1,1% USD/CNH 6,9086 -0,1% 6,9163 6,9173 -0,3% Bitcoin BTC/USD 22.352,94 -4,7% 23.461,50 23.357,88 +34,7%

Der Dollar folgte den US-Zinsen nach oben. Der Dollar-Index rückte um 0,5 Prozent vor. Der Euro gab im Gegenzug leicht nach und notierte bei 1,0598 Dollar. Im Tageshoch hatte er noch bei 1,0673 Dollar gelegen. Nachdem in den vergangenen Tagen Verbraucherpreisdaten aus verschiedenen Euro-Ländern schon negativ überrascht hatten, hatten die hohen Inflationsdaten aus der Eurozone nicht mehr gestützt.

Der Dollarindex verliert im asiatisch geprägten Geschäft 0,2 Prozent. Händler sprechen von einer gestiegenen Risikoneigung, die zu Lasten des Greenbacks gehe. Hintergrund sei die Erwartung an den am Wochenende beginnenden Nationalen Volkskongress in China. Die Analysten von SPI Asset Management setzen auf klare Anzeichen für neue Konjunkturstimuli. Händler warnen allerdings, dass die positiven wirtschaftlichen Konsequenzen letztlich inflationär wirkten, was wiederum Zinsängste gerade in den USA heraufbeschwören könnte. Diese könnten dann den Dollar mittelfristig wieder treiben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,07 78,31 -0,3% -0,24 -2,8% Brent/ICE 84,67 83,89 +0,9% +0,78 -2,2%

Die Ölpreise legten den dritten Handelstag in Folge zu. Die Preise für Brent und WTI erhöhten sich um jeweils 0,3 Prozent. Die Aussicht auf eine wieder steigende chinesische Nachfrage stütze, während die Sorge, dass in den USA der Ölbedarf zurückgehen könnte, die Preise etwas bremse, berichteten Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,06 1.836,80 +0,1% +2,26 +0,8% Silber (Spot) 20,97 20,90 +0,4% +0,07 -12,5% Platin (Spot) 967,75 964,05 +0,4% +3,70 -9,4% Kupfer-Future 4,11 4,08 +0,5% +0,02 +7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen mit dem festeren Dollar und weiter gestiegenen Marktzinsen zwischenzeitlich nach. Die Verluste wurden im Verlauf allerdings wieder aufgeholt und das zinslose Edelmetall zeigte sich kaum verändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

- Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, steht unverändert fest an der Seite der Befürworter von Zinserhöhungen um einen Viertelprozentpunkt. Es sei für die US-Notenbank klug, vorsichtig vorzugehen, sagte Bostic. "Im Moment bin ich immer noch fest im Lager der Viertelprozent-Zinserhöhungen", sagte Bostic am Donnerstag in einer Gesprächsrunde mit Reportern. "Ich denke, wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der es angemessen ist, vorsichtig zu sein", sagte Bostic, unter anderem, weil die Wirtschaft bald von den verzögerten Auswirkungen der schnellen Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr betroffen sein könnte.

- Die Inflation geht nicht so schnell zurück, wie ich dachte", sagte Federal Reserve Gouverneur Chris Waller. Er signalisierte, dass er für eine noch stärkere Anhebung der Zinsen offen wäre, wenn der Preisdruck nicht schneller nachlässt. Waller verwies auf höhere Haushaltsausgaben, eine weitere Zunahme bei den Arbeitsplätzen und einen weiteren starken Anstieg der Verbraucherpreise im Januar als Beweis dafür, dass die Wirtschaft zu heiß läuft, um die Inflation so schnell abzukühlen, wie es die Fed gerne hätte.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank könnte nach Aussage von Zentralbankgouverneur Yi Gang eventuell die Höhe der Einlagen, die Banken beiseitelegen müssen, senken, um so langfristige Mittel zur Unterstützung der Wirtschaft freizusetzen. China hat den Mindestreservesatz seit 2018 bereits 14 Mal gesenkt, was die Quote von etwa 15 Prozent auf 8 Prozent gedrückt hat.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verbessert. Der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 55,0 (Januar: 52,9) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Februar auf 56,3 (Vormonat: 54,4) Punkte gestiegen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Berliner CDU will Verhandlungen mit der SPD zur Bildung einer neuen Landesregierung aufnehmen. Das gab CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Landesvorstands seiner Partei bekannt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen.

INFINEON

hat mit Gan Systems die Übernahme des kanadischen Unternehmens für 830 Millionen US-Dollar vereinbart. Gan Systems ist Technologieführer bei der Entwicklung von Galliumnitrid-basierten Lösungen für die Energiewandlung, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die geplante Übernahme soll aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Das Board von Gan Systems und der Aufsichtsrat von Infineon haben der Übernahme bereits zugestimmt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

LUFTHANSA

hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz fast verdoppelt und unter dem Strich einen Gewinn eingeflogen. Die Airline hat ihre im Dezember angehobene operative Ergebnisprognose erfüllt und stellt angesichts der ungebrochen starken Nachfrage nach Flugscheinen für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz stieg um 95 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 1,509 Milliarden Euro und lag damit knapp über der Konzernprognose von 1,5 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn lag bei 791 Millionen Euro, je Aktie verdiente die Lufthansa Group 66 Cent.

STRÖER

BERICHTET 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 526 -0,3% 527 EBITDA bereinigt 188 -4% 194 Ergebnis nach Steuern bereinigt 67 -22% 87

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

UNIVERSAL MUSIC

Der Nettogewinn ging 2022 um 11,7 Prozent auf 782 Millionen Euro zurück. Dennoch will das Plattenlabel für 2022 mit 0,51 Euro pro Aktie eine um 11 Cent höhere Dividende zahlen als im Jahr davor.

BROADCOM

hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Sowohl Umsatz als auch der bereinigte Gewinn lagen über den Schätzungen der Analysten. Zudem fiel der Umsatzausblick für das laufende zweite Quartal über der Konsensschätzung aus. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gab das Halbleiter- und Softwareunternehmen allerdings nicht. Chief Executive Hock Tan blieb bei seinem Ansatz, lediglich "Wachstum" zu prognostizieren.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn je Aktie des Computer-Konzerns lagen über den Schätzungen der Analysten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.