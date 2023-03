Der Vorstand des britischen Energieriesen BP sprach in der Vergangenheit viel und gerne über den Wandel hin zu einem grünen Unternehmen. Allzu viel geschehen ist diesbezüglich in den letzten Jahren aber letztlich eher wenig. Nun drücken die Briten aber allmählich aus Gaspedal und kündigten in dieser Woche spannende Projekte an. So hat der Konzern mit Iberdrola ein Joint Venture gegründet. Die beiden Gesellschaften wollen bis zum Jahre 2030 insgesamt knapp eine Milliarde Euro in die Ladeinfrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...