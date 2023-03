Der DAX dürfte am Freitag an die Vortageserholung seit Donnerstagvormittag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund 30 Minuten vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15.379 Punkte. Damit zieht er nach dem Vierwochentief bei 15.150 Punkten tags zuvor im frühen Handel nun wieder in Richtung der 21-Tage-Linie, um die er zuletzt gependelt war. Bei etwa 15.500 Punkten wartet dann eine weitere Charthürde. Auf Wochensicht liegt der DAX aktuell 0,8 Prozent vorne. Seit Anfang ...

