Durch die Steigerung seiner Mineralressourcen ist Epanko gut für eine Expansion aufgestellt, um ein wichtiger Lieferant von Graphit für den weltweiten Markt für Lithium-Ionen-Batterien zu werden EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, eine Erhöhung bei der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für sein Epanko-Graphitprojekt in Tansania bekannt zu geben. Wichtige Höhepunkte: Die gesamte Mineralressourcenschätzung (MRE) für Epanko erhöhte sich auf 128,2 Mio. T mit einem Gesamtgraphitgehalt ("TGC") von 7,4 %, was 9,48 Mio. T enthaltenem Graphit entspricht und eine Steigerung um 38 % gegenüber der MRE vom März 2017 darstellt (siehe nachstehende Tabelle 1).

Die neue MRE beruht auf erweiterten geologischen Kenntnissen, umfassenden Tests und einer aktualisierten Datenauslegung, welche sich auf die geplanten Bohrprogramme zur weiteren Steigerung der Graphit-Mineralressourcen auswirken.

Gemäß der Neuauslegung der VTEM-Ergebnisse wurde ein Streichen von 3 km Länge noch nicht erbohrt und bleibt in die Tiefe offen.

Die tiefste gemeldete Graphit-Durchteufung bei 200 m an der westlichen Lagerstätte bietet reichlich Raum für eine Steigerung der Mineralressourcen.

Die neue MRE wird in Expansionsstudien aufgenommen, die darauf abzielen, die Epanko-Produktion über die anfängliche Planung der Phase 1 mit 60.000 tpa hinaus zu steigern.

Die Fertigstellung der Expansionsstudie für die Anlage zur Abraumlagerung ( Tailings Storage Facility, TSF ) zeigt, dass die Kapazität der TSF schrittweise auf 80 Mio. Tonnen erweitert werden kann, was dem 8-Fachen der anfänglichen Kapazität entspricht und ein erhebliches Expansionspotenzial belegt.

) zeigt, dass die Kapazität der TSF schrittweise auf 80 Mio. Tonnen erweitert werden kann, was dem 8-Fachen der anfänglichen Kapazität entspricht und ein erhebliches Expansionspotenzial belegt. Die Nachfrage nach natürlichem Graphit, in erster Linie durch den weltweiten Markt für Lithium-Ionen-Batterien, soll nach Prognosen von Benchmark Mineral Intelligence im laufenden Jahrzehnt um 31,5 % jährlich steigen, wodurch die Kunden neue Bezugsquellen benötigen und danach streben, ihre Abhängigkeit von bestehenden Lieferketten zu verringern.

Duma TanzGraphite Limited ist jetzt bei der tansanischen Behörde für Gewerbeanmeldungen und Zulassungen ("BRELA") registriert und eine Rahmenvereinbarung wird voraussichtlich in Kürze unterzeichnet. Die MRE wurde von CSA Global Pty Ltd ("CSA Global"), einem Mitglied des ERM-Konzerns, durchgeführt und die Einstufung wurde im Einklang mit dem australischen Bewertungsstandard JORC Code von 2012 vorgenommen. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 1. Tabelle 1 - Mineralressourcenschätzung vom Februar 2023 für die Epanko-Lagerstätte > 5,5 % TGC JORC-Klassifikation Tonnage (MT) Gehalt (TGC in %) Enthaltener Graphit (kT) Gemessen 21,5 7,7 1.650 Angezeigt 41,7 7,6 3.165 Gemessen + Angezeigt 63,1 7,6 4.820 Abgeleitet 65,1 7,2 4.690 Gesamt 128,2 7,4 9.510

Hinweise zu Tabelle 1: Bei allen in der Tabelle 1 enthaltenen Tonnage-Zahlen wurde eine Rundung auf 100.000er vorgenommen. TGC-Gehalte in % werden auf 1 Dezimale gerundet. Verwendete Abkürzungen: MT = 1.000.000 Tonnen, kT= 1.000 Tonnen. In Tabellen können Rundungsfehler vorkommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN & MEDIEN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Darüber hinaus wird EcoGrafs bahnbrechende Rückgewinnung von Batterieanodenmaterial mit seinem EcoGraf-Reinigungsverfahren den Kunden in der Batterielieferkette ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Batteriekosten zu senken. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



