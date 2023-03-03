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WKN: A0JM15 ISIN: AU000000RFG3 Ticker-Symbol: JUU 
Frankfurt
03.03.23
16:33 Uhr
0,047 Euro
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-15,45 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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