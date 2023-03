Berlin (ots) -Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner hat angekündigt, dass er mit der SPD eine "Koalition auf Augenhöhe" anstrebt.Bei den Sondierungsgesprächen mit der SPD seien viele Schnittmengen sichtbar geworden, sagte Wegner am Freitag im rbb24 Inforadio. Als Beispiel nannte er den Wohnungsneubau, die Verwaltung, die Mobilitätswende und den Bereich innere Sicherheit. Man werde eine "Koalition der Vernunft" schmieden.Zum umstrittenen Ausbau der Autobahn A100 sagte Wegner: "Da sind wir noch dabei in den Koalitionsverhandlungen, genau das zu besprechen, wie wir genau mit der A100 umgehen. Ich glaube, hier ist es wichtig, die Berlinerinnen und Berliner mit einzubeziehen, wie die Verlängerung der A100 aussehen soll. Das werden wir angehen. Und dann schauen wir mal, was bei den Koalitionsverhandlungen bei dem Thema rauskommt. Grundsätzlich sind wir uns von der CDU und SPD einig, dass diese Stadt starke Verkehrsadern braucht."Das ganze Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/Oa6fnoPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5454647