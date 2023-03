Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Do. 02.03.2023 - DAX auch am Donnerstag unverändertMarco von Bitcoin2Go - Lisa von Aktiengram - Carsten von Lufthansa Der DAX bewegte sich am Donnerstag in einer sehr engen Handelsspanne. 15.150 im Tief - etwa 15.300 Punkte im Hoch. Schlusskurs 15.328. Ein mageres Plus von 22 Punkten. Das spiegelt nach wie vor die Unsicherheit der Anleger wider. Macht die Börse eine Pause und holt Anlauf oder ist es die Ruhe vor dem Abwärtssturm. Die Inflation bleibt auch europaweit auf hohem Niveau, Anleihen werden immer stärker wahrgenommen als renditestarke und risikoarme Alternativen. Das lasten auf Aktien. Die Lufthansa zieht zwar erst Freitag Jahresbilanz. Aber CEO und CFO werden ...

