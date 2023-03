Mumbai, Indien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Netcore Cloud, ein profitables SaaS-Unternehmen und weltweit führend in den Bereichen Kundenkommunikation, -bindung und -loyalität, gab heute die Veröffentlichung seiner dritten Ausgabe des Email Benchmark Report 2023 bekannt. Der Bericht analysiert über 100 Milliarden E-Mails und zeigt eine detaillierte, multimetrische Analyse von E-Mails aus 20 wichtigen Branchen, darunter BFSI, Einzelhandel und eCommerce, Schönheit, Lebensmittel, Unterhaltung und Medien.Der Bericht hebt hervor, dass die E-Mail eine der effektivsten Methoden ist, um mit Verbrauchern über alle Marken hinweg in Kontakt zu treten. Außerdem werden bewährte Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen des E-Mail-Marketings in verschiedenen Branchen und die wichtigsten Bereiche, auf die man sich zur Verbesserung konzentrieren sollte, vorgestellt.Kalpit Jain, Group CEO von Netcore Cloud, sagte zu dieser Markteinführung: "Trotz des Aufstiegs anderer Messaging-Plattformen ist E-Mail immer noch das Nonplusultra, wenn es darum geht, ein Publikum zu erreichen und mit ihm in Kontakt zu treten. 2022 gab es einen weltweiten Anstieg bei der Einführung von AMP-E-Mails, die genauso leistungsfähig sind wie eine Website oder App. Die Welle wird sich fortsetzen und interaktive AMP-E-Mails, die durch die Macht der Zero-Party-Daten hyper-personalisiert sind, werden in den Mittelpunkt rücken. Um Vermarkter auf die kommenden unsicheren Zeiten vorzubereiten, haben wir den Email Benchmark Report 2023 erstellt. Marken haben eine klare Orientierung, um ihre E-Mail-Marketing-Leistung mit der ihrer globalen Konkurrenten zu vergleichen."Die wichtigsten Highlights des Email Benchmark Reports 2023:95% der Benutzer klicken nicht auf Links, die in E-Mails enthalten sindStatische E-Mails mit CTA-links gehören der Vergangenheit an. Die meisten Benutzer wünschen sich eine sofortige Aufgabenerledigung mit minimalem Aufwand.Bewährte Praktiken zum Verbessern von ÖffnungenIn der von Mobiltelefonen dominierten Welt liegt die optimale Länge der Betreffzeile mit den höchsten Öffnungsraten bei 30-35 Zeichen mit Leerzeichen. Zeilen mit mehr als 36 Zeichen werden automatisch abgeschnitten und unterbrechen die Beschreibung abrupt.Bewährte Praktiken zur Verbesserung der KlicksDas Hinzufügen von Bildern, GIFs oder Videos in E-Mails ist eine bewährte Methode, um das Engagement zu erhöhen.Lesen Sie den vollständigen Bericht hier (https://drive.google.com/file/d/1L997ZJhE7cwdVbTgsh7ZYVzmFefweo0t/view)Informationen zu Netcore CloudNetcore Cloud ist ein Bootstrapped SaaS-Unternehmen, das B2C-Marken und -Vermarkter dabei unterstützt, KI-gestützte Kundenerlebnisse an jedem Berührungspunkt der Kundenreise zu schaffen. Netcore Clouds umfassende Marketingplattform ermöglicht hochgradig personalisierte digitale Erlebnisse, die leicht skalierbar sind und verwertbare Analysen, Echtzeitberichte und schnell zu implementierende Lösungen für alle Kanäle bieten. Marken, die Netcore Cloud nutzen, können eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden haben und ihr Nutzererlebnis optimieren.Mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, und 11 Niederlassungen in den USA, Singapur, Malaysia, Nigeria, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Deutschland betreut Netcore Cloud mehr als 6500 Kunden auf der ganzen Welt. Es liefert über 20 Milliarden E-Mails und mehr als 15 Milliarden Push-Benachrichtigungen pro Monat. Außerdem verwaltet es eine Größenordnung von 120 Billionen Benutzerereignissen pro Jahr. Netcore Cloud ist branchenübergreifend ein zuverlässiger Partner für einige der angesehensten Marken wie MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut und McDonald's. Weitere Informationen finden Sie auf https://netcorecloud.com/Kontakt:Simone Pious simonepious@netcorecloud.com+91-9930354205Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2002062/Netcore_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/netcore-clouds-studie-uber-100-milliarden-e-mails-dating-branche-verzeichnet-mit-11--die-hochste-click-to-open-rate-301761877.htmlOriginal-Content von: Netcore Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094870/100903797