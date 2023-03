barchart.com

Der Kurs der Aktie reagierte erwartet heftig auf die zuletzt veröffentlichte Meldung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*. Mit der perfekten Kombination aus Technologie und Management zeigt dieses Papier nun den Anlegern eine aufregende Investmentchance, die man selten in dieser Kombination bei einem Smallcap vorfindet. Weitere wichtige Nachrichten antizipierend, sehen wir keinen Grund, warum sich das explosive Verhalten des Kurses in Zukunft sich nicht weiter fortsetzen sollte.

Dream-Team wieder vereint!

Im Gespann hat das Duo Buzbuzian/Di Benedetto für ein Tech-Startup rund 120 Mio. CAD auftreiben können. Nun haben sie die Zügel bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in die Hand genommen, was in unseren Augen beinahe ein Garant für Erfolg für Firma und Aktionär darstellt.

Die Nachricht, dass Richard Buzbuzian das Amt des CEOs bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* angenommen hat (Nugen Medical appoints Buzbuzian as president, CEO), hat die Aktie in den Rallymodus versetzt. Das Ziel ist es nun, dass NuGen den Schritt vom Entwickler zum Vermarkter schafft, - und die Anleger deuten die gesetzten Zeichen offenbar als vielversprechend. Das nun entstandene Momentum könnte sich weiter verstärken, denn Buzbuzian holt seinen "Buddy" zu NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*:

Breaking News: NuGen Medical Announces the Appointment of Tony Di Benedetto as Executive Chairman and Director

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors Herrn Tony Di Benedetto als Executive Chairman und Director ernannt hat.

Als Richard Buzbuzian mich bat, bei NuGen einzusteigen, sah ich mir sofort das Unternehmen genauer an und erkannte schnell, dass alle Elemente für den Erfolg vorhanden sind, sie müssen nur neu organisiert werden. Das passt perfekt zu meiner früheren Geschäftserfahrung. Gelegenheit angenommen! Tony Di Benedetto Executive Chairman und Director von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*+

News-Fazit:

Wenn man es einem gut eingespielten Management-Duo zutrauen kann, Berge zu versetzen, dann ist es das Gespann Buzbuzian/Di Benedetto. Dem Erfolgsteam sollte es leicht fallen, die erforderlichen Gelder, die für eine gekonnte Vermarktung des InsuJets, dem in 40 Ländern zugelassenen nadelfreien Insulin-Verabreichungssystems, notwendig sein werden, aufzutreiben. CEO Buzbuzian bringt es auf den Punkt:

Tony und ich arbeiten seit über 10 Jahren sehr erfolgreich zusammen. Tonys technisch versierter Geschäftssinn ist die perfekte Ergänzung, da wir versuchen, Millionen von Diabetikern dabei zu helfen, ihre Pflege besser zu verwalten. Richard Buzbuzian, CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*

Diabetis - die Fakten

Mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Billionen USD bis 2030 repräsentiert Diabetes eines der am schnellsten wachsenden Medizinprobleme der Welt. Rund 10% der Weltbevölkerung sind von dieser Krankheit betroffen, besonders in den Industrieländern mit hohem Wohlstand. Beinahe jeder hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der sich mehrmals täglich Insulin spritzen muss. Das ist aber gar nicht mehr notwendig…

Es gibt viele schwerwiegende Gründe, von der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritze oder "Pen" auf den sogenannten InsuJet umzusteigen, ein simpel zu handhabendes Gerät, um Insulin, ohne eine Nadel dem Körper zuzuführen. Wenn dies die Diabetiker-Welt realisiert, dann werden Anleger einen fast beispiellosen Run auf die Aktie von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* sehen! Der InsuJet ist in über 40 Ländern bereits zugelassen und kann auch schon in verschiedenen Shops erworben werden