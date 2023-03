Die Generation Z sorgt für eine Disruption des Arbeitsmarktes. Ältere Generationen neigen zu Unverständnis, eine Generationenlücke droht. Dagegen hilft eine offene, aber geregelte Kommunikation. Viele Ansprüche, aber kaum Arbeitsmoral: Das sind die wesentlichen Vorurteile, mit denen sich die Gen Z durch Babyboomer oder selbst Millennials konfrontiert sieht. Kriterien wie Sinnhaftigkeit, Flexibilität und Technologie-Einsatz sind für die zwischen 1997 und 2012 Geborenen in besonderem Maße Hygienefaktoren, kein Nice to have. Verstärkt werden sie noch durch den allgemeinen Trend zu immer mehr digitaler Kommunikation und digitalem Lifestyle, der einigen älteren Semestern Kopfzerbrechen bereitet. Den jungen Kolleg:innen geht es umgekehrt ähnlich: Einige Gepflogenheiten der "Old Economy", wie etwa die Siez-Kultur, sind ihnen schlichtweg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...